El CIE de Aluche pide a las ONG abrigos para los internos

El Estado, pidiendo a las ONG abrigos para internos que están bajo custodia policial: "Se agradecería en la medida de lo posible, facilitaran a este centro ropa de abrigo (chaquetas y chaquetones) debido a los días fríos que estamos padeciendo". Así empieza el escrito que la administración del CIE ha enviado a las ONG que entran en el centro de internamiento de Aluche, al que ha tenido acceso la Cadena SER, y que ha causado sorpresa e indignación entre estas entidades.

En el mensaje remitido desde la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que se encarga de la administración de estos centros, se asegura que debido a "la gran cantidad de internos, procedentes de pateras, que hemos ingresado en los últimos días, los cuales no traen ningún tipo de ropa", demandan este tipo de prendas para el invierno, porque aunque matizan que "suministramos sin ningún tipo de problema todo tipo de ropa" , tienen "escasez" de abrigos , y por ello piden a las ONG "donaciones de dichos artículos".

Iván Lendrino, coordinador del área de los CIE del Servicio Jesuita a Migrantes y responsable de Pueblos Unidos, una de las ONG que entran habitualmente a visitar a los internos —140 a día de hoy—, se ha mostrado “sorprendido porque desde el CIE de Aluche no haya una capacidad de respuesta para dotar de ropa y elementos básicos para el día a día en el centro que se gestiona” por parte de la administración del Estado, afirma Lendrino en declaraciones a la SER.

La entidad, que matiza que la mitad de los internos ha llegado en patera y en precarias condiciones si cree “ que hay formas mejores para responder a estas necesidades” y no pedírselo a las ONG.

En todo caso, Pueblo Unidos colaborará no obstante con el reclamo de la administración de CIE pero critica que no haga frente a sus obligaciones con estas personas privadas de libertad, “creemos que hay que sumarse a cualquier necesidad que se presente, pero recordamos que hay recursos para ello, que en el 2016 el convenio firmado por Cruz Roja contenía gastos financiables entre el vestido destinado a los internos, la ropa destinada los internos. Parece que así debería ser, es decir, que ya sea Cruz Roja o cualquier otra, con financiación del Estado, debería cubrir las necesidades básicas de los internos y nos preocupan que no solo en la vestimenta sino que en otros aspectos continuamente no se cumple ni en el centro de Aluche ni en el resto de los CIE", sentencia Lendrino.