Garbiñe Muguruza, a semifinales tras derrotar a la rusa Pavlyuchenkova

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza peleará por estar en la final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de continuar firme y pasar a las semifinales este miércoles tras derrotar a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova por 7-5, 6-3.

De este modo, la pupila de Conchita Martínez confirma su mejoría tras un aciago 2019 con la vuelta a las semifinales de un 'grande', algo que no conseguía desde que cayese en las de Roland Garros en 2018 y que alcanza por primera vez en Melbourne Park.

La de Caracas supo manejar bien un partido trabado en su inicio y en el que acertó a encontrar su mejor ritmo tras hacerse con un primer set donde tuvo que levantar en dos ocasiones los 'breaks' que encajó de Pavlyuchenkova. Ese triunfo parcial le tranquilizó y le permitió sacar sus mejores golpes para pasar sin problemas entre las cuatro mejores del torneo.

Muguruza se topó con más problemas que en sus dos anteriores duelos ante la ucraniana Elina Svitolina y la neerlandesa Kiki Bertens, quinta y novena favorita respectivamente, a las que dominó con relativa autoridad. En cambio, la rusa, entrenada por su extécnico Sam Sumyk, fue la que le obligó ir un tanto a remolque en el primer parcial, en parte por su falta de solidez con el segundo saque.

Así, la rusa tomó ventaja con una primera rotura en blanco en el tercer juego, neutralizada al instante por la hispano-venezolana, que tampoco dejaba pasar la debilidad de su rival con el segundo servicio, con el que sólo ganó un punto en este set.

La exnúmero uno del mundo no solucionó sus problemas al saque y se le pudo complicar la manga cuando lo volvió a ceder para dar a la trigésima favorita otra vez una ventaja algo más peligrosa (4-3). Pero en un tenso octavo juego, Muguruza demostró paciencia y recuperó esa desventaja para seguir en un partido que se fue decantando entonces hacia su lado.

La 32 del mundo logró aferrarse a su servicio y esperó una nueva oportunidad al resto con 6-5. Pavlyuchenko no controló la presión del momento y vio como le escapaba el primer parcial donde ambas habían rivalizado en errores (16 la hispano-venezolana por 17 de la rusa).

Las cosas no comenzaron bien tampoco para Muguruza en el inicio del segundo set, que inició con una nueva rotura, también desaprovechada por su oponente, y detonante de la aparición del mejor tenis de la de Caracas. Esta afianzó su servicio y con ello pudieron aparecer sus golpes ganadores, mientras que la de Samara no pudo seguir su ritmo. La pupila de Conchita Martínez rompió en el sexto juego para ponerse por delante en el marcador y ya no dejó escapar la oportunidad de volver a estar en liza por ganar un 'Grand Slam'.

Para ello, la campeona de Roland Garros y Wimbledon tendrá que deshacerse este jueves de la rumana Simona Halep, precisamente la jugadora que le apartó de la final en París en 2018 y que se exhibió ante la estonia Anette Kontaveit por un doble 6-1.