La foto por la que los médicos alertan a Susana, de 'La isla de las tentaciones', de una posible enfermedad

La isla de las tentaciones se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada. Un programa, que se emite tanto en Telecinco como en Cuatro, en el que cinco parejas en crisis viajan hasta un enclave paradisíaco para poner a prueba su relación. Concretamente hasta República Dominicana, donde deberán vivir en casas separadas junto a un grupo de solteros y solteras que les pondrán a prueba a cada día.

Desde que emitiera su primer capítulo el pasado 9 de enero, el programa no ha hecho más que crecer. Todo ello gracias al morbo que gira en torno a las distintas parejas y a personajes como Christofer, sin duda alguna el gran aliciente de esta primera temporada. Entre el resto de participantes también han sido noticia algunas como Susana Molina. Pero no por su paso por el programa, sino por una imagen que ha preocupado a sus seguidores.

La imagen que preocupa a los seguidores del programa



Hace apenas unos días, la murciana de 29 años aseguraba, a través de su cuenta de Instagram, que lleva preocupada más de dos semanas. Todo ello por culpa de una serie de imágenes, captadas durante la grabación del programa, en la que se puede ver a la joven con el cuello bastante inflamado: "Dicen que, durante las hogueras, se me ve muy inflamado el cuello, no era consciente de que eso se me veía a mí".

Desde que Mediaset emitiera el primer programa del concurso, la murciana ha ido recibiendo un gran número de mensajes tanto de médicos como de estudiantes de medicina pidiéndole que vaya a un especialista: "Llevo dos o tres programas recibiendo mensajes de médicos, gente que estudia medicina o que tienen tiroides diciéndome que lo revise".

La concursante se ha sometido a una revisión

Gracias a ello, la concursante ha acudido al médico para descubrir si sufre de tiroides o no. Por el momento, se ha hecho una analítica y una ecografía, tal y como ha reconocido en su cuenta de Instagram. Sin embargo, no será hasta dentro de unos días cuando obtendrá los resultados que le permitirán salir de dudas. No obstante, la concursante de La isla de las tentaciones asegura que se ha puesto a buscar los síntomas de la enfermedad y que tiene todos.

En caso de que los especialistas confirmen que sufre de tiroides, la concursante tendrá que someterse a varios tipos de tratamientos dependiendo del problema. Desde medicamentos, tal y como explica Mediline Plus, hasta terapia con yodo radiactivo o cirugía de tiroides. Por lo tanto, las redes sociales han vuelto a jugar un papel fundamental para ayudar, en esta ocasión, a Susana Molina.