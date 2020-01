Un banco pide explicaciones a un cliente por una transferencia de Bizum

Cuidado con los conceptos de Bizum. El servicio de pago móvil de la banca española, que no deja de tener adeptos, se ha convertido en un sencillo modo de realizar transferencias (normalmente de cuantías bajas). En todos estos intercambios es necesario poner un concepto que, en principio, debe ir relacionado con el motivo por el que se realiza: "cena", "comida", "una cerveza". Pero otros deciden jugársela un poco más.

En Twitter, un usuario de nombre Rulix, ha difundido una particular historia que le ha ocurrido con su banco. Ha explicado que la empresa le rechazó una de estas transferencias y, no solo eso, le llamaron para pedir explicaciones. Y es que Rulix puso como concepto en uno de los Bizum que realizó: "Armas para la lucha santa en Siria" con un valor de 11,50 euros.

"Obviamente la mujer que me llamó entendía que era una coña antes de que se lo dijera yo (no me imagino al comando Madrid Sur del ISIS pagando 11.50€ por armas y poniendo esos conceptos), pero me avisó que cuidado porque por bromas así podía tener problemas con la policía", escribió en Twitter.

Me ha llamado MI BANCO para pedirme explicaciones sobre un concepto que puse en un Bizum ayer JAJAJAJAJAJA



Este era el concepto: pic.twitter.com/1CJsFPisin — Rulix (@_ruloaraque) January 29, 2020

Además, ha aprovechado para compartir otros conceptos igualmente llamativos. La transferencia en la que hablaba de una guerra santa fue rechazada. Después escribió "sexo salvaje" y, esta vez sí, fue aceptada. En otras ocasiones ha puesto "unicornios rosas y algodón de azúcar" u "hola gente del banco no soy malo".