Los memes más populares de la última década: de Momo a Slenderman

Los memes se han convertido en un elemento indispensable en la era de las redes sociales y las plataformas de mensajería multimedia como WhatsApp. Una serie de Imágenes, vídeos o conceptos abstractos que nos permiten expresar todo tipo de sentimientos sin la necesidad de mediar palabra. Desde un simple monigote que podemos utilizar para aclarar que estamos tristes hasta otros más sofisticados como Slenderman o Momo.

¿Alguna vez te habías preguntado cuáles han sido los más populares de la última década? Recientemente, la enciclopedia de memes Know Your Meme ha dado a conocer cuáles han sido los memes más recurrentes año tras año. Todo ello a través de un vídeo en el que podemos ver cómo han cambiado las tendencias en torno a este fenómeno cada vez más arraigado a la cultura de Internet.

De Forever Alone a Slenderman

A comienzos de década, allá por 2010, los usuarios y usuarias de Internet estaban fascinados con todos aquellos memes protagonizados por Forever Alone, Rage Guy o el clásico Me Gusta. Una serie de personajes, presentes en la mayoría de memes de aquella época, que triunfaban día sí y día también en plataformas como 9Gag o Reddit. También con imágenes relacionadas con la serie infantil My Little Pony e incluso una fotografía de Keanu Reeves dándole de comer a las palomas.

De hecho, el meme de My Little Pony llegaría a ser el más popular de 2011, imponiéndose a los anteriormente citados personajes y al famoso Nyan Cat. Sin embargo, y dado lo rápido que avanza en el mundo en Internet, este acabó desapareciendo en cuestión de meses. Con el paso del tiempo pudimos ver a memes relacionados con los videojuegos, personas ridículamente fotogénicas o el tenebroso Slenderman.

La era del Doge

Uno de los memes más famosos de esta última década ha sido, sin duda alguna, el Doge. A pesar de que su mejor momento se produjo entre 2013 y 2014, cuando se convirtió en el meme más importante de Internet, el perro de la raza Shiba acompañado de un texto multicolor en fuente Comic Sans todavía sigue siendo uno de los memes más famosos.

Entre el resto de memes también podemos encontrar canciones como Sandstorm, personajes como el gorila Harambe o retos como el de la ballena azul. También otros como el tenebroso Momo y la mujer que discute con un gato, sin duda alguna el meme más famoso 2019. En definitiva, una serie de elementos que hacen de las redes sociales un mundo mucho más divertidos. ¿Cuál será el más famoso de 2020?