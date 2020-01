Jordi Évole sufre un principio de cataplexia en directo durante su visita a 'El Hormiguero'

Hace ya varios meses, concretamente en mayo de 2019, Jordi Évole daba a conocer, frente a la audiencia de El Hormiguero, que sufría de cataplexia. Una enfermedad rara, contra la que lleva luchando desde hace un par de años, que puede provocar el desmayo como consecuencia de emociones intensas: "Yo me di cuenta que, cuando me daba un ataque de risa, me entraba una flojera en el cuerpo de llegar a caerme, de no poner sostenerme".

En declaraciones al programa presentado por Pablo Motos, el que fuera presentador de Salvados confesó que sufrió uno de estos ataques durante su entrevista con el futbolista Andrés Iniesta en Japón: "Me preocupé cuando estábamos con Iniesta en Japón y me entró un ataque de risa que me caí de espaldas". Desde entonces, y cada vez que puede suceder algo similar, el equipo del programa está atento para que no se lesione.

"Me ha dado un poquito"



Un año después de dar a conocer su extraña enfermedad, Jordi Évole ha vuelto a El Hormiguero para presentar Lo de Évole. Durante la entrevista, y después de compartir una serie de anécdotas con Pablo Motos, el periodista comenzó a sufrir un principio de cataplexia en directo como consecuencia de un ataque de risa. Tras recuperarse, y después de que Pablo Motos se preocupara por su estado de salud, el periodista confirmaba que le había dado un pequeño ataque: "Me ha dado un poquito".

A continuación, Évole ha explicado que cada vez se desmaya menos porque se medica. Aprovechando este principio de cataplexia, el periodista ha explicado frente a la audiencia de El Hormiguero cómo es su vida (y la de su familia) desde que anunció que sufría esta enfermedad: "Cada vez que mis padres van a un sitio o a otro, siempre hay alguien que le pregunta sobre mí". De hecho, tal y como asegura Évole, hay quienes llegan a pensar que está cerca de la muerte.

"Me han dado el Ondas en plan póstumo... por pena"

Por esa misma razón, el periodista ha criticado a todos aquellos medios que han asegurado que sufre de una enfermedad terminal: "No sé si fue por el clickbait, pero algunos medios comenzaron a decir que dejaba el programa por una enfermedad incurable". A pesar de ello, y tirando de su característico humor, Évole ha asegurado que haber dado a conocer su enfermedad ha sido indispensable para ganar un Ondas: "Me han dado el Ondas en plan póstumo... por pena".

De hecho, el periodista asegura que, si sigue hablando sobre la enfermedad en programas como El Hormiguero, acabará llevándose el Premio Princesa de Asturias: "Aclaremos en el mismo lugar en el que se inició todo que no me pasa nada. Me tomo una medicación cada noche que me permite dormir mejor. Estoy tratado en el Hospital Clínico de Barcelona perfectamente bien y no es nada grave. Será algo probablemente de por vida, pero no es nada grave".