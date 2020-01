"Soy chino, no soy virus": las explicaciones de un comerciante cerca del hospital de la cuarentena

No todos asumen con el mismo humor la crisis internacional declarada por el coronavirus de Wuhan. Un comerciante chino que regenta un local muy cerca del hospital Gómez Ulla, donde pasarán en cuarentena los veinte españoles repatriados de la ciudad epicentro, ha hablado a los medios de comunicación sobre lo que opina de la enfermedad. Su actitud desenfadada no ha dejado indiferente a nadie.

"El virus está en China, no en chino", ha contestado a las preguntas de los periodistas. "Soy chino, pero no soy virus", ha continuado desatando las risas de los profesionales presentes. Ha contado que lleva trabajando quince años en España y que trabajan siempre con mascarilla, sobre todo cuando salen a la calle. Pero también ha recordado lo evidente: estamos en España y no en China.

La enfermedad podría remitir

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado este viernes que la epidemia de coronavirus "tiene posibilidades de empezar a remitir" y ha avanzado que en España va a haber "como mucho algún caso", que espera no sea de transmisión local.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios horas antes de que aterrice en la base de Torrejón el avión con los españoles procedentes de Wuhan, la ciudad china epicentro del coronavirus que ha causado la muerte de más de 200 personas.

Simón ha subrayado que España está cumpliendo con "todos" los requerimientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su declaración de emergencia sanitaria de interés internacional, aunque no ha descartado que se tome alguna acción más por parte de Sanidad Exterior en cuanto a ampliar la información a los pasajeros que vayan a volar a China.