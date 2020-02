Novak Djokovic ha dejado claro en más de una ocasión que en Melbourne es uno de los lugares donde más le gusta jugar al tenis. Este domingo tenía una cita con el austriaco Dominic Thiem en la final del Open de Australia.

El serbio buscaba ganar su octavo título, lo que conllevaría también quitarle a Rafa Nadal el 'número uno' del mundo. Sin embargo, en un momento de la final, se descentró por dos decisiones arbitrales en su contra y que le pueden costar el título.

Djokovic recibió dos warnings por exceder el tiempo de saque. Era un juego decisivo y al final, lo acabó perdiendo. En ese momento se dirigió al juez de silla, no muy contento.

Djokovic dirigiéndose al juez de silla / Getty Images

Una vez perdió el set, en el cruce de pista, el serbio pasó justo por al lado de la silla del juez y le dio unas palmadas.

El enfado no quedó ahí. Nada más sentarse, giró la cabeza hacia arriba y le soltó de forma irónica: "Te has hecho famoso, ¡bien hecho!". En cambio, el juez pasó por alto el gesto y no sancionó de nuevo al número dos del mundo.

Finalmente, el serbio reaccionó a tiempo y ganó al austriaco Thiem 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4 en cuatro horas de partido. Consiguió así su octavo Open de Australia y recuperar la primera posición mundial, ostentada hasta el momento por el español Rafael Nadal.

Además, el número dos del torneo redujo con su decimoséptima corona ‘major’ la diferencia respecto al balear, que cuenta con 19, y el suizo Roger Federer, que continua reinando con 20 títulos.

También firmó un nuevo hito tras convertirse en el único jugador de la Era Open (posterior a 1968) en conseguir un Grand Slam en tres décadas diferentes.