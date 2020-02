Super Bowl 2020: del emotivo anuncio de Google hasta el nuevo Día de la Marmota

La final de la Super Bowl es mucho más que un simple partido de fútbol americano. Es un evento, de gran repercusión a nivel internacional, que ha dejado de ser la final que determina el campeón de la NFL para convertirse en un gran escaparate para decenas de empresas. Desde Amazon o Google hasta otras como Marvel o Doritos, quienes han vuelto a tirar de originalidad para vender sus distintos productos.

Uno de los más emotivos ha sido, sin duda alguna, el de Google. En esta ocasión, y con el objetivo de promocionar su asistente virtual, el gigante electrónico narra la historia de un hombre que se apoya en uno de los altavoces inteligentes de la compañía para recordar los mejores momentos junto a su mujer. Desde sus mejores fotos juntos hasta los países que han visitado a lo largo de su vida.

De Bill Murray a Bryan Cranston

Entre el resto de anuncios también destaca el de Jeep, que ha recuperado a Bill Murray para que interprete de nuevo a Phil Connors. En esta ocasión, el protagonista de la película Atrapado en el tiempo no tiene ningún problema en vivir una y otra vez el mismo día. Todo ello debido a que puede vivir mil y una aventuras junto a la característica marmota a lomos del nuevo vehículo de Jeep: "No hay dos días iguales en un Jeep Gladiator".

Otro de los grandes actores a los que hemos podido ver durante los anuncios de la Super Bowl ha sido Bryan Cranston. Tras interpretar al legendario Walter White, el estadounidense se convierte en Jack Torrance para el nuevo anuncio de Mountain Dew. Pero no solo eso. También en las siniestras gemelas, quienes aparecen bebiendo este característico refresco.

Pringles, Doritos y más

Entre el resto de anuncios también destacan aquellos relacionados con la gastronomía. Desde un anuncio de Doritos, en el que el rapero Lil Nas X se enfrenta al actor Sam Elliott en un duelo de baile, hasta otro de Pringles protagonizado por los animados Rick&Morty. Tampoco podrían faltar los anuncios de cerveza, representados en esta ocasión por Budweiser con dos spots para anunciar distintos productos, y de refrescos como Pepsi.

Por último, durante este evento hemos podido ver anuncios relacionados con la tecnología y la automoción. En el caso de Hyundai, la firma coreana se apoya en Chris Evans, John Krasinski y Rachel Dratch para mostrar el asistente de aparcamiento remoto de su nuevo coche. Mientras tanto, Audi se ha decantado por la actriz Maisie Williams, quien sorprende cantando Let it Go a lomos de uno de los últimos vehículos de la compañía.

Respecto a la tecnología, 2020 ha estado protagonizado por empresas como Amazon, quien ha recurrido Ellen DeGeneres y Portia de Rossi para promocionar sus altavoces inteligentes. Por otro lado, Microsoft ha narrado la historia de la primera mujer que entrena a un equipo de la Super Bowl y el administrador de contraseñas Dashlane ha jugado con la Muerte para promocionar su producto.