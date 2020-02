Críticas a Los Morancos por sus chistes sobre el coronavirus en 'El Hormiguero'

Los cómicos Jorge y César Cadaval, popularmente conocidos como Los Morancos, han acudido este lunes a El Hormiguero para promocionar su gira X 40 años más. Tras más de 40 años sobre los escenarios de todo el país, el dúo cómico ha preparado un nuevo show en el que revivirán algunos de sus momentos más destacados de su carrera. Desde sus éxitos musicales hasta los personajes con los que conquistaron a toda una generación.

Aprovechando su visita al programa dirigido por Pablo Motos, los humoristas han tenido tiempo para hablar sobre distintos temas. Desde las distintas operaciones estéticas a las que se han sometido durante estos últimos años hasta el entrenamiento al que se somete Jorge Cadaval a sus 60 años de edad o su experiencia más mística. También ha habido tiempo para hablar sobre las tendencias que se llevarán a lo largo de 2020 e incluso sobre el coronavirus.

"No hay problema porque en nuestro país somos muchos"

Después de que Pablo Motos le preguntara a Jorge Cadaval si había sufrido alguna vez de coronavirus, el dúo cómico ha comenzado a bromear sobre una enfermedad que afecta a más de 20.000 personas de todo el mundo y ha dejado más de 400 muertos: "Hemos entrado en una tienda de chinos y, tras ver a un hombre con la mascarilla, le he preguntado si tenía coronavirus. Entonces, el responsable de la tienda me ha contestado que no tenía el coronavirus, pero que se lo podía traer para el día siguiente".

A continuación, y mientras el público se reía del chiste de César Cadaval, su hermano Jorge ha explicado frente a la audiencia que el otro día vieron una entrevista de televisión relacionada con esta enfermedad. Una entrevista emitida en el canal 24 horas, protagonizada por una china residente en nuestro país, mediante la que aseguraba que no había ningún problema con el virus: "No hay problema porque en nuestro país somos muchos".

Críticas en redes sociales por bromear sobre el coronavirus

Más tarde, y después de que Pablo Motos le recordara al dúo cómico que las autoridades chinas han pedido a los habitantes de Wuhan que no salgan de sus respectivas casas, los Morancos se han preguntado que cómo podía ser eso: "No podríamos salir ni jugar a los chinos". A continuación, los hermanos Cadaval han analizado el primer caso de coronavirus confirmado en España y han quedado fascinados con el hecho de que China haya levantado un hospital en apenas diez días.

Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de críticas al dúo cómico por bromear con una enfermedad que ha acabado con la vida de cientos de personas. Mientras que algunas personas dudaron de que el dúo cómico bromeara sobre el coronavirus si estuviera infectado, otros han aprovechado para decir que Los Morancos han dejado de hacer gracia.