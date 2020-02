Quique Setién: "¿Messi y Abidal? Hay cosas que no podré controlar jamás"

Quique Setién compareció ante los medios y además de las esperadas cuestiones después del incendio provocado por Leo Messi en redes sociales contestando a Abidal, el cántabro se mostró autocrítico con el rendimiento del club en el mercado de invierno, tras no haber traído a nadie y haberse visto perjudicado por la salida de jugadores, más aún con la lesión de Dembélé

La contestación de Messi a Abidal

"Esta situación os afecta a vosotros, a mí no. Todo lo demás es que no me interesa.

Hay cosas que yo no voy a poder controlar jamás, a mí hablarme de fútbol de lo demás no me ayuda nada a mi trabajo".

"Todas esas cosas a mí no me afectan y haré todo lo posible para que a mi equipo

tampoco le afecte. Hemos tenido un minuto de conversación sobre eso. A mí

me interesa el fútbol, trataremos de que todo lo que esté alrededor no nos afecte"

"Messi tiene la experiencia para decidir sobre su vida, no me voy a meter en la vida

de Messi ni de nadie"

La lesión de Dembéle

"Primero vamos a ver el diagnóstico de lo que tiene, tenía mucha ilusión con Ousmane porque sabía que nos iba a dar mucho. Es una desgracia, veremos si en el caso de que si no puede estar ficharemos a alguien. Siempre veremos las cosas con positivismo".

"Me da muchísima pena Dembélé, porque ha trabajado mucho intensamente. Lo demás es pasajero".

La corta plantilla con la que cuenta

"Claro que me responsabilizo con cómo hemos afrontado el mercado de invierno, pero quien toma decisiones es lo que tiene. Claro que me gustaría tener más jugadores, ahora que no está Dembélé estuviese Carles Pérez".

Seguro que siempre vamos a salir los 11, igual viene alguno y nos pasan por encima,

en el fútbol pasa esto. Vamos a trabajar para que se comprometan, hoy hemos hecho un entrenamiento extraordinario"

"Claro que tenemos nombres para sustituir a Dembélé, lo estudiaremos más tarde"