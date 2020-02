"¿De verdad?": el madridista que menos sufrió en el Bernabéu... y hace llorar de risa a las redes

Incredulidad absoluta ante la noticia de la eliminación de su equipo. Lo demostró este jueves un aficionado del Real Madrid después del partido en el Santiago Bernabéu en el que el equipo blanco quedó eliminado de la Copa del Rey. El comjunto de Zinedine Zidane cayó 3-4 ante la Real Sociedad en una eliminatoria de cuartos de final que, este año, se disputaba a partido único.

La novedad no era conocida por un madridista al que captaron las cámaras de Deportes Cuatro. El aficionado se está convirtiendo en viral por cómo reaccionó a la noticia de que el Real Madrid había sido apeado definitivamente de esta edición de la Copa del Rey.

Al Madrid le queda partido de vuelta, ¿o no? 🤷‍♂️ Este aficionado confiaba en la remontada cuando salía del Bernabéu... No sabía que la Copa era a partido único 🤔😟😳https://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/7jrS25cdbS — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 7, 2020

"Confiamos en la vuelta. Está complicado, la verdad", empezó diciendo. Pero cuando el reportero le dijo que su equipo ya no tenía opciones en esta competición, su asombro fue evidente: "¿De verdad? ¿Me lo dices en serio". No le cuadraba nada y, de hecho, se preguntó por qué, en caso de ser una eliminatoria a partido único, no se había jugado en Anoeta. Tampoco sabía que la sede del partido se determinaba en el sorteo. "Confiamos en la Liga y en la Champions", terminó diciendo una vez que asumió la mala noticia para su equipo.