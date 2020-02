Zidane: "¿Bale? No hay solución porque no hay problema"

Zidane compareció ante los medios de comunicación y además de la esperada autocrítica tras la eliminación del Real Madrid ante la Real Sociedad en la Copa del Rey, también tuvo palabras de apoyo a para sus futbolistas con un jugador como protagonista: Gareth Bale.

Críticas a Marcelo

"Me duele lo que se dice porque lo da todo en el campo. La afición lo ha visto. No estamos contentos con lo que pasó. Hicimos 21 partidos sin perder. Y queremos volver a eso. Lo de afuera no ayuda. Le veo bien".

"Es un jugador importante y lo va a demostrar, como lo ha hecho siempre. Es muy difícil estar a un buen nivel en 60 o 70 partidos. Hay que aceptarlo, también los jugadores. Esto es largo y hay que seguir peleando. Marcelo lo da todo en el campo. El problema es cuando se pierde un partido. Eso no va a cambiar. Lo que importa es que mis jugadores dan el 100%. Luego se puede opinar, sabemos cómo funciona esto".

Gestión del equipo

"Hay que hacerlas cada tres días. Yo no digo que muero con mis ideas, yo vivo con mis ideas, con mis decisiones, con las responsabilidad de las decisiones que se toman. Sé que se van a criticar, pero es mi trabajo tomarlas".

Sobre la situación de Bale y su futuro

"No ha estado en las últimas convocatorias, porque hay que elegir. Cuento con él porque sabemos lo que nos puede dar. No es un toque de atención que no haya ido convocado. El problema lo tengo yo. Ellos tienen que estar bien para jugar".

"No hay solución con Gareth porque no hay problema. No significa nada que no haya sido convocado en los últimos partidos. Sé que nos va a dar algo de aquí a final de temporada. Claro que es muy capaz de entrenar cinco días a la semana. Lo acaba de hace. Puede entrar en la convocatoria porque está listo".

"Tiene contrato y él quiere quedarse".