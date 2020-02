'Dabiz' Muñoz estalla ante los insultos que recibe: "Te tenían que haber colgado a ti así"

"De todos los mensajes de amor que me han puesto entre ayer y hoy en Instagram, este es mi favorito sin duda", de esta manera ha denunciado en su cuenta oficial el célebre cocinero 'Dabiz' Muñoz , chef del restaurante Diverxo (tres estrellas Michelin), algunos de los insultos que recibe a diario en redes sociales.

Todo viene después de que el cocinero publicase en su cuenta de Instagram una imagen del que considera el "rey de la carta en StreetXo —restaurante en Madrid—". Se trata de un pichón lacado con Pedro Ximenez, vinagre rojo chino, maltosa y especias cantonesas y asado crujiente al Sarmiento. "Qué puta locura, jugoso, crujiente, ligeramente ahumado y súper tierno... ligeramente dulce y con mucho umami, sabores intensos de las especias cantonesas y una grasa debajo de la piel que se funde como mantequilla caliente... llorando fuerte", escribe.

Sin embargo, la fotografía que acompaña a este texto no ha gustado a parte de sus seguidores que han dejado claro que la foto "no es muy afortunada" o que simplemente es "desagradable". "David me flipa tus ideas y tus presentaciones de platos pero esta foto no es muy agradable. Creo que hay se ve crueldad apoyo tus creaciones pero esta no me parece muy creativa puedes hacerlo mejor y mucho más pero visualmente es cruel hacia el animal", ha escrito amablemente una seguidora, pero no todos han optado por el talante a la hora de mostrar lo que han sentido al ver al pichón en la imagen: "Te tenían que haber colgado a ti así, y de las pelotas. No todo vale amigo, no todo vale...".

En una segunda publicado, 'Dabiz' Muñoz ha mostrado el emplatado final de este pichón y las respuestas han sido bien diferentes. "Así tiene mejor cara, de la otra forma da un poco de mal rollo".