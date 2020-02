Amenazan con una demanda de 800.000 millones a la NFL por el "show porno" de Shakira y Jennifer López

Parece que no a todo el mundo le gustó el entretiempo de la Super Bowl 2020 en el que actuaron Shakira y Jennifer López. Lo que se ha convertido ya en un "show" paralelo al propio juego reúne a las mejores estrellas del panorama musical, nacional e internacional, en Estados Unidos. Esta vez, como el espectáculo de la NFL se desplegó en Miami, quién mejor que estas dos cantantes para representar el espíritu latino. Pero los hay insatisfechos. Y mucho.

El radical ultra cristiano y de extrema derecha Dave Daubenmire aseguró en un vídeo que pretendía demandar a la empresa organizadora de la Super Bowl por no haber advertido del contenido que iba a aparecer en el entretiempo. Algo que consideró un "show pornográfico" que puso en peligro "su salvación eterna". Aunque no parece que vaya a prosperar, asegura que la demanda debería ser de más de 800.000 millones de dólares. Por eso de los daños morales.

"¿Hubo alguna advertencia de que su hijo de 12 años, cuyas hormonas están comenzando a funcionar, y al ver esto podría causarle excitación sexual?", dijo el hombre en un vídeo. Dubenmire declaró que el entretiempo fue una clara muestra de discriminación anticristiana porque él "tendría que haber visto la Super Bowl sin cosas que choquen" con sus valores morales religiosos.

El ultra aduce que el juzgado podría decir: "¿Eso no se aplica aquí porque el derecho a producir pornografía anula tu derecho a no verlo"? Sí, bueno, ¡no me dijiste que lo iba a ver! Acabas de traerlo a mi sala de estar. ¡No me dijiste que habría agarrones en la entrepierna!". Aunque lo dice serio, las posibilidades de que la demanda prospere son nulas, sobre todo después de la audiencia que tuvo el 'show' (100 millones de personas) y el dinero que genera.