Christofer saca las lágrimas a Sandra Barneda: "Me arrepiento de haber concursado"

No se habla de otra cosa. Desde que Mediaset lanzó a la televisión 'La Isla de las Tentaciones' no ha habido momento en el que alguna escena o personaje o frase haya inundado la comidilla del televidente habitual. También las redes se han poblado de 'memes' y referencias que a veces también se escuchan por la calle. El protagonista de la ya mítica frase 'Estefaníaaaaa' ha roto su silencio en el debate del programa.

Christopher, el autor de uno de los momentos más recordados del programa, ha querido sentarse frente a Sandra Barneda para hacer una entrevista personal, en la que ha querido recordar su paso por el programa y ha confesado cómo se siente actualmente, pese a que el programa terminó hace meses. El exconcursante no solo ha sido objeto de burlas en redes sociales, sino que también ha denunciado que una persona se acercó a su puesto de trabajo a acosarle y gritar la famosa frase que todos conocemos.

"Estoy triste y dolido. Recuerdo cada detalle y no quería dormir porque me venían todas las imágenes que vi", dijo con la presentadora. Christofer pidió que no fuera una entrevista en directo para evitar la entrada en el plató, así que se grabó de manera "íntima" y afloró lo más emocional y personal del exconcursante. "Sigo en una situación muy difícil para mí. Por no decir la peor época de mi vida. No he visto el programa. Me he querido mantener al margen de todo, de cualquier comentario, cualquier imagen... para mí no ha sido fácil. Ha sido una experiencia muy difícil", comentó visiblemente abatido para la entrevista en 'Telecinco'.

También ha querido hablar sobre el famoso grito que le ha generado esta inusitada popularidad: "Quería correr y preguntarle a la cara que por qué lo había hecho". La ruptura definitiva con su ahora exnovia, Fani, se producía el pasado martes cuando se emitió el reencuentro entre los dos después de la infidelidad manifiesta con otro de los concursantes, Rubén. El 'vis a vis' fue muy duro y Fani no dudó en dejar las cosas claras y evidenciar la ruptura total. "Me he dado cuenta de que eres un niño y me has dicho a muchas cosas que no, cuando yo necesito a un hombre. Rubén me ha activado de nuevo, me ha dado alegría porque eres muy apagado", dijo.

De este reencuentro llegó a asegurar en la entrevista que no se esperaba una frialdad semejante y evitaba mirar a su novia "porque todavía la amaba". Muy contundente dijo que se quitara el anillo porque, según él, "era una prueba de amor de cuando le pidió matrimonio". La pareja, al entrar en el concurso, parecía de las más estables ya que llevaban siete años juntos, pero la realidad se ha mostrado bien diferente y la consecuencia fatal de su paso por el programa ha generado todo tipo de actitudes en la audiencia. Puedes ver aquí la primera entrevista a Christopher.