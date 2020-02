Ocurrió hace más de un año, pero fue una lección que no olvida Stefanos Tsitsipas. El tenista griego ha reconocido en una entrevista lo mucho que aprendió en el partido de semifinales del Open de Australia de 2019 ante Rafael Nadal a pesar de la contundente derrota que sufrió.

El español se impuso por 6-2, 6-4 y 6-0 en un partido que el griego guarda en su memoria como toda una lección. "Las grandes derrotas son importantes en mi carrera, ya que me dan ganas de volver más fuerte. Sin ellas siento que soy perfecto, lo que no es verdad", ha dicho al portal ATPTour.com. "Esa derrota en semifinales fue dolorosa. Estaba tan cerca de llegar a una final de Grand Slam, algo que siempre había soñado...". Tsitsipas reconoce que no se entregó del todo en aquel partido pese a que había estado a buen nivel las dos semanas anteriores.

El griego asegura que entendió que no se puede hacer "golpes ganadores y saques directos" todo el tiempo. "Estaba tratando de mejorar y mejorar, pero empecé a ir hacia atrás. Cuando pones tanto trabajo y esfuerzo, a veces tiene el efecto contrario. Eso fue lo que sucedió. Sabía que tenía que relajarme y no esperar tanto de mí", asegura.

Ese partido le ayudó a recordar que "tenía que disfrutar del juego" y no salir a los partidos a lograr ventaja desde el primer minuto. "No se puede hacer todo perfectamente", recuerda el griego en una entrevista en la que afirma que ahora sabe manegar su energía de una forma más sabia, "sabiendo cuándo presionar y cúando conservar algo de energía".