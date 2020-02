Hace pocos meses José Manuel Calderón anunció de manera oficial que se retiraba del baloncesto a nivel profesional. El base extremeño dejaba el deporte de su vida tras toda una carrera de éxito en la élite del baloncesto mundial.

Motivo por el cual fue galardonado con el ‘Premio Leyenda’ en la gala de la revista Gigantes del Basket.

En dicho discurso Calderón tocó todos los palos que debía tocar para que el discurso fuese perfecto. Empezó con una gran comparación con sus inicios en el baloncesto y la revista Gigantes dejando claro que había marcado claramente su infancia y su comienzo profesional.

Tras ello dejó claro también que estos últimos años han servido no sólo para que el resto del mundo valorase el gran nivel del baloncesto español sino que también se le respetase mucho más a nivel internacional. “No sabéis el respeto que nos tienen desde fuera al baloncesto español: no sólo porque hemos ganado, sino por cómo competimos, cómo representamos a nuestro país o por cómo nos comportamos con nuestros rivales, porque creo que eso es más importante que los oros o trofeos que hemos conseguido".

Y cerró el discurso homenajeando también a la revista ‘confesando’ sus pequeños vicios, una sección que va al final de cada revista Gigantes. Ahí Calderón se ganó a todos diciendo lo que le gusta y lo que no actualmente. “No me gusta la mala educación, el bullying [...], y las faltas de respeto, que por desgracia, seguimos viendo en eventos deportivos" comenzó para después acordarse de la leyenda Kobe Bryant, fallecido en un accidente de helicóptero: "Y no me gusta que alguien con quien estaba yo sentado en primera fila, y que hizo 81 puntos se fuese tan pronto" sentenció José Manuel Calderón finalizando un gran discurso.