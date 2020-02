El emotivo homenaje en los Óscar a las estrellas que nos han dejado: de Kobe Bryant a Kirk Douglas

La organización de los Premios Óscar ha querido homenajear a todas aquellas personas relacionadas con el mundo del cine que nos han dejado a lo largo del último año. Desde la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, quien ganaba un Óscar en 2018 a Mejor Cortometraje Animado hasta otra leyenda, en este caso del séptimo arte, como Kirk Douglas.

Mientras que el primero de ellos moría el pasado 26 de enero como consecuencia de un accidente de helicóptero, en el que también fallecía su hija Gianna y otras siete personas más, el actor fallecía el pasado 6 de febrero a los 103 años de edad. Pero no han sido los únicos. Por esa misma razón, y con el objetivo de homenajear a todas aquellas personas que ya no están, la organización ha recurrido un año más a su ya clásico in memoriam.

"Tienes que seguir adelante"

Un in memoriam protagonizado por la estadounidense Billie Eilish. Apenas unas semanas después de arrasar en los Grammy, donde obtuvo los premios a álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor nuevo artista, la cantante de apenas 18 años se subía al escenario del Dolby Theatre para interpretar el clásico Yesterday de The Beatles.

Todo ello sentada sobre un piano desde el que su hermano, Finneas O'Connell, demostraba su talento a las teclas. A continuación, y cuando la música empezó a sonar, Billie Eilish cantó las primeras estrofas de la canción mientras las pantallas del teatro mostraban a Kobe Bryant junto a una de sus frases más características: "La vida es demasiado corta para empantanarse y desanimarse. Tienes que seguir moviéndote. Tienes que seguir adelante".

La ausencia de Luke Perry

A continuación, y mientras Billie Eilish se volvía a comer el escenario una vez más, la organización comenzó a mostrar imágenes de quienes nos han dejado a lo largo del último año. Desde el actor Rip Torn o la directora Barbara Hammer hasta la actriz Diahann Carroll o Terry Jones, el miembro de los Monty Phyton que moría hace apenas unas semanas.

Todo ello para terminar con un Kirk Douglas que fallecía hace apenas unos días a los 103 años de edad. Sin embargo, no estuvieron todos. A través de las redes sociales, varias han sido las personas que han echado en falta a actores como Luke Perry y Cameron Boyce, quienes nos dejaban a lo largo del último año como consecuencia de un derrame cerebral y un ataque epiléptico, respectivamente.