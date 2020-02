Mario Vaquerizo y El Monaguillo han acudido este miércoles a El Hormiguero para hacer un repaso a algunas de sus actuaciones en el programa Tu cara me suena. Todo ello frente a un Pablo Motos que no ha dejado de reírse durante toda la noche con las diferentes anécdotas de los concursantes del programa presentado por Manel Fuentes.

Mientras que Vaquerizo ha reconocido que le está costando un poco imitar a terceras personas en Tu cara me suena, el Monaguillo ha hablado sobre el percance que casi le impide actuar en el programa. Una serie de anécdotas con las que han vuelto a meterse al público en el bolsillo. Y es que, aunque no sean los favoritos para llevarse la victoria final en el concurso, ambos se han llevado el cariño del público con sus actuaciones.

El pasado de Mario Vaquerizo en el fútbol americano

Pero no han hablado únicamente sobre el programa. También ha habido tiempo para conocer más sobre cada uno de los entrevistados. Todo ello mediante la sección Yo por ti, tú por mí, en la que los invitados tienen que demostrar todo lo que conocen a sus compañeros. Gracias a ello, la audiencia del programa ha descubierto que a El Monaguillo le encantaba comer yogur con pan cuando era pequeño.

Pero no solo eso. También el pasado laboral de Mario Vaquerizo antes de dedicarse al mundo del artisteo. Tras una pregunta de calentamiento, Trancas y Barrancas le ofrecieron tres posibilidades a El Monaguillo para que adivinara el primer trabajo del cantante: "Manejando el marcador en partidos de fútbol americano, árbitro de hockey sobre hierba o utillero del Rayo Vallecano".

"Me lo inventé todo, como siempre"

Mientras el público se reía con cada una de las opciones, El Monaguillo lo tenía claro: ""¿Sabes qué es lo que pasa? Que Mario y yo pasamos muchas horas juntos y esta me la sé... es la primera". Y, efectivamente, El Monaguillo acertó. Antes de dedicarse al mundo del artisteo, el ahora cantante trabajaba manejando el marcado de los partidos de fútbol americano.

A pesar de que trabajó en el mundo del fútbol americano, Mario Vaquerizo reconoce que no tenía ni idea del deporte: "Yo no sabía ni jugar al fútbol americano ni usar los ordenadores. Me lo inventé todo, como siempre". A pesar de que no sabía ni tan siquiera "darle a las teclas", el artista consiguió llevarse el sueldo correspondiente: "Les dije que el ordenador estaba roto y que lo tenían que arreglar. Lo hicieron y me llevé un dinerito".