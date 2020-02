La confesión de Lolita Flores en una entrevista: "Hay veces que no llego a final de mes"

La cantante y presentadora de televisión, Lolita Flores, ha ofrecido una entrevista al periódico 'El País' en el que ha desgranado detalles de su vida personal y como artista. Siempre a la sombra de sus padres y su familia, Lolita supo reinventarse y cosechó un Goya como mejor actriz revelación. Ahora participa como jurado en sendos programas de televisión.

Desde el principio ha querido hablar de los detalles más personales de su vida. "Me he hecho fuerte a base de resistir los palos que me ha dado la vida", ha dicho. Asegura que Lolita "llegó desde el minuto uno" pero "en España tuvo que morirse mi madre para que la gente se diera cuenta de que pensaba y no solamente era un volante de bata de cola de Lola Flores".

Respecto a su trayectoria como cantante ha querido señalar que más que reinventarse la han "reinventado" y "no es fácil cambiar". Ahora se siente a gusto haciendo teatro, como apunta en la entrevista y considera que ha sido muy importante "pensar" un poco más en sí misma antes que pensar en otros.

Por otra parte, reconoce que "no sabe" valorarse: "Quizá mi ego está dormido. Ha tenido que pasar mucho tiempo para que la gente me viera. Durante lustros he sido “la hija”. Me costó encontrar mi sitio. Hoy me aplauden y lo agradezco, pero no mataría por esta profesión. No tengo esa ambición desmedida de recibir reconocimiento."

Nos estamos pasando un poco con el feminismo

La entrevista ha virado hacia un sentido más político. Cuando le han asegurado que algunos miembros de su familia son "protofeministas", ella ha salido al paso con una reflexión quizá políticamente incorrecta. "Yo no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero creo que nos estamos pasando un poco con el feminismo y el machismo. El que es hijo de puta es hijo de puta sea machista o no. El que viola tiene que ir a la cárcel. Quien mata, también. Pero hay muchas mujeres maltratadoras y muchos hombres maltratados.", ha dicho.

Sin embargo, la conversación no ha profundizado en este tema y ha virado rápidamente hacia la nueva serie que están preparando sobre la vida de Lola Flores. En este punto, ha vuelto a hablar de su vida personal, especialmente sobre sus hijos y su familia. De su hija ha dicho que "se ha leído la Biblia entera", pero ella no, pese a educar a sus vástagos en el catolicismo.

Hay veces que no llego al 31

Sobre los posibles problemas económicos que pudiera tener la actriz y cantante ha dicho que, en este país, "¿Quién no tiene inseguridad económica?" y aunque tiene "la nevera llena" reconoce que a veces le cuesta llegar a final de mes. Según ella, hay mucha gente que depende de su renta, vive de alquiler y tuvo que vender una casa para pagar a Hacienda. "Hacienda somos todos y hay que contribuir", ha sentenciado.