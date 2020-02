Josema Yuste, en 'laSexta Noche': "Hay programas ahora mismo de mujeres que van provocando"

'laSexta Noche' recibió este fin de semana a los cómicos Josema Yuste y Santiago Urrialde. En el programa que presenta Iñaki López hablaron de los límites del humor, comparando el tipo de comedia que se hace actualmente con la comedia que hacían ellos. Para ver la diferencia, el espacio emitió un fragmento de 'Martes y trece' en el que Yuste se ponía en la piel de un depredador sexual que abusaba de una mujer.

"No se puede equiparar la España de hoy a la de hace 35 años", dijo el humorista antes de que el presentador le preguntara si de alguna manera se sentían coaccionados por las redes sociales a la hora de crear contenidos de humor.

"La gente, las personas normales de la calle, están por otro camino que no están los políticos ni las redes. Las redes es algo que utilizan más la gente joven", respondió Josema Yuste. "La gente de la calle, la gente que trabaja y va a la oficina, que no está en esos follones y líos, va al teatro y se divierte, se lo pasa bien y no se hace esas pajas mentales que se hacen algunos tuiteros y algunos políticos, que de pajas mentales tienen muchas. Hay que actuar con mucha más naturalidad. No pasa nada, no se mata a nadie".

Después, el humorista aprovechó una referencia que hizo Santiago Urrialde sobre 'La isla de las tentaciones', el exitoso programa de Mediaset, para soltar lo siguiente: "Hay programas de televisión ahora mismo de mujeres que van provocando no, lo siguiente, y nadie dice nada".

Los usuarios de Twitter no tardaron en reaccionar a las palabras de Josema Yuste:

Josema Yuste se da cuenta de que es un pollavieja, se indigna de que la sociedad haya avanzado y su humor machista no tenga espacio y además añade que si eres mujer y sales guapa vas provocando.



¿Podemos dejar de darle minutos a subnormales en la TV?https://t.co/7AylkUe3oo — José D. Ruiz (@JDTotana) February 16, 2020

Josema Yuste es el posthumor, ama tanto la comedia que se ha convertido a si mismo en un chiste. — Metta World Peace (@MettaWo54462765) February 16, 2020

@SextaNocheTV espero que alguien le dijera a Josema Yuste que nadie provoca a otra persona por ir vestido como le da la gana. Igual que no provoco que me roben por llevar dinero encima. Asquerosas y machistas palabras... #lasextanoche #Josemayuste https://t.co/5lOuZzNRCa — Rachel (@Reichel_zgz) February 17, 2020

Josema Yuste pues yo conozco a un tipo que va diciendo tonterías e imitaciones a veces estúpidas y nadie le dice gilipollas y se la da de artista — dani (@pormimismo1) February 16, 2020