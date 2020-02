Se produce el esperado reencuentro entre Susana y Gonzalo en 'La isla de las tentaciones'

Susana y Gonzalo no se veían las caras desde la última hoguera de 'La isla de las tentaciones'. Allí, la ganadora de 'Gran Hermano 14' sorprendió rompiendo su relación después de admitir que ya no estaba enamorada, a pesar de que ambos no cayeron en ninguna tentación.

Este martes, durante la última entrega de 'El debate de las tentaciones', Susana y Gonzalo protagonizaron un emotivo reencuentro en el que ella confirmó que su decisión seguía siendo la misma y él, entre lágrimas, aseguró que seguía enamorado.

"Te quiero mucho", le dijo Gonzalo cuando Susana entró al plató y se fundieron en un abrazo. "Yo sé que si le muestro más cariño se va a agarrar a cualquier cosa positiva para pensar que tiene posibilidades y quería que él entendiese que esto era una cosa por la que no podía luchar. Era una cosa que estaba acabada", afirmó después Susana.

El reencuentro entre Gonzalo y Susana en el debate final de 'La isla de las tentaciones' fue uno de los temas recurrentes en Twitter:

Con Gonzalo y Susana me he dado cuenta que no es querer mucho sino querer bien, valorar cada detalle por pequeño que sea y sobretodo, cuídese el uno al otro como si fuera a uno mismo #TentacionesDBTFinal2 — Laura (@lauradmngz1) February 19, 2020

La verdad que ahora me pondría la edición de GH de Susana y Gonzalo para ver como se enamoraron #TentacionesDBTFinal2 — A📍 (@anafdez3007) February 19, 2020

El ver por televisión en este tipo de programas, a una mujer como Susana...Guapa, sincera, inteligente, cabal y empática, y ver además, que la gente le admira y le aplaude...Hace pensar, que estaría bien mostrar a más mujeres así...Sería un buen ejemplo #TentacionesDBTFinal2 — Pallmall (@1Pallmall) February 19, 2020

Lo de Gonzalo.. Vamos a ver podemos empatizar pero si vas de machito, chulo soltando comentarios hacia tu pareja como asexual, Pokémon.. Ir de fiesta antes que estar con ella... Valora las cosas desde un principio no Cuando acabe y vendas victimismo #TentacionesDBTFinal2 — _JustSaying _ (@_GP2017_) February 19, 2020

Si Susana ya me caia bien, ahora mucho más, ha sido ejemplo de que en el corazón no se manda y lo ha encarado con valentía, y sobre todo, con elegancia y RESPETO que es lo más importante, que de eso escasea, asi que 👏👏👏👏 #TentacionesDBTFinal2 — Mer💛➕ (@Mer_Art_) February 19, 2020

Me sorprende cómo os tragáis el papelón de Gonzalo. Lo habéis visto en GH y en la isla y sabéis cómo es. Este es el típico que pide matrimonio en público para que no digas que no por la presión #TentacionesDBTFinal2 — TelEvidente (@EvidenteTele) February 19, 2020

El datazo del última debate de 'La isla de las tentaciones'

El último encuentro de los protagonistas en 'El debate de las tentaciones' en Cuatro puso anoche la guinda al éxito de audiencias con las que el programa se ha convertido en la revelación de la temporada. Los casi 2 millones de seguidores y un 19,6% de share auparon al debate a su dato más alto de esta edición.

'El debate de las tentaciones' creció casi 4 puntos en target comercial hasta anotar un 23,5% y se impuso a sus competidores en todos los targets y ámbitos geográficos, destacando los mercados de Murcia y Asturias (26%) Baleares (24,9%) y Canarias (24,6%) con registros en torno al 25%.