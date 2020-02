Manu Carreño: "Está dando un espectáculo a nivel mundial"

Manu Carreño, director de 'El Larguero', opinó acerca de todo el revuelo que se está viviendo en 'Can Barça' después de la noticia que la SER reveló esta semana. Además, también habló sobre la situación deportiva que atraviesa el club y que tras los roces constantes, como el de Messi y Abidal de hace semanas, se ha intensificado aún más.

"Vamos a que ver qué decisiones toman, porque Abidal está mantenido allí de aquella manera, con pinzas. Yo creo que todo depende de lo que pase en los partidos", comenzó diciendo Carreño.

Para seguir dejando clara su posición respecto a lo que pasa en el Barça, el director de El Larguero argumentó el que él considera que está siendo el 'modus operandi' del presidente del Barça: "Yo creo que Bartomeu está en las de 'no voy a gastar ninguna bala hasta que no me quede más remedio, porque viene El Clásico por delante e igual nos pintan la cara, o no; porque luego viene el Nápoles en Champions e igual nos pintan la cara, o no, y si me toca sacar la bala, la saco", aseguró.

Para concluir, dejó caer una crítica al club en general, el que considera que no está bien del todo: "La imagen que está dando el club, ese desgaste, no se consigue como pestañear tan fácilmente", concluyó.