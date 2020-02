El 17 de abril de 2016, Cuatro estrenaba First Dates. Un programa de citas, que se emite cada día en horario de máxima audiencia, en el que Carlos Sobera y su equipo hacen de celestinos para que surga el amor entre sus comensales. Desde entonces han emitido más de 1.000 programas, en los que ha pasado prácticamente de todo. Decimos prácticamente porque, cuatro años más tarde, no dejan de sorprendernos.

En el programa de este miércoles, el DJ y agricultor salmantino David acudía al programa presentado por Carlos Sobera para encontrar el amor. Una vez allí, el equipo del programa le sentó junto a la gallega Carla, quien dejó claro desde un primer momento que no era su tipo: "Este chico no me gusta. Igual me puedo enamorar con su personalidad pero no lo que están viendo mis ojos".

"He pasado de pasada por la costa de Salamanca"

A pesar de ello, ambos se sentaron a cenar en busca de, al menos, una amistad. Tras unas primeras preguntas de cortesía, Carla le preguntó a David si había visitado Galicia alguna vez. Después de que el DJ agricultor le explicara que estuvo una vez en Redondela, el salmantino le preguntó si alguna vez había visitado su tierra: "Y tú, ¿has estado alguna vez por ahí?".

Después de que Carla le explicara que nunca había tenido el gusto de conocer Salamanca, David le recordó que no había tanta distancia desde una región hasta la otra: "Tampoco se tarda tanto de Lugo a Salamanca, como mucho dos horas y media o tres". Sin embargo, ella tenía claro que nunca había visitado la provincia, tan solo de pasada: "No sé, solo he pasado de pasada por la costa".

"Salamanca no tiene costa. Está la de Portugal, a dos horas o tres"

Extrañado, David le preguntó sobre la costa de Salamanca y sobre cómo había llegado hasta ella. Pero Carla no tenía ni idea: "No sé, las carreteras no me las sé de memoria". Por esa misma razón, David le explicó que no había muchas costas cerca de Salamanca: "Salamanca no tiene costa. Está la de Portugal, como mucho, que está a dos horas o tres".

A pesar de ello, Carla no le dio importancia al patinazo y explicó frente a las cámaras que se había recorrido todo Portugal. Unas cámaras frentea las que confesó que no no interesaba seguir conociendo a David: "Yo tengo intención de ir a Salamanca y viajar a todos los lados que me gusten. Y más si puedo ir con mi hija. Pero vaya a donde vaya, no le voy a avisar".