Las tentaciones no funcionan en 'Mujeres y hombres y viceversa'

'La isla de las tentaciones' fue un fenómeno inesperado, pero ya lo dice el refranero español, "a caballo regalado, no le mires el diente", y Mediaset no solo no se lo ha mirado sino que ha querido exprimir su éxito todo lo posible tras el final del programa. ¿Cómo? Para empezar, fichando a Fani, una de sus protagonistas, para 'Supervivientes 2020'. También ha incorporado varias caras del programa a la plataforma mtmad. Sin embargo, hay una decisión que ha trastocado tanto a la parrilla de Cuatro como a uno de sus formatos más representativos.

Esta semana, ya sea por tantear a la audiencia o complacer a los seguidores de 'La isla de las tentaciones', Cuatro ha prescindido en la mañana de 'Mujeres y hombres y viceversa' para crear un sucedáneo que lleva por título 'Las tentaciones de 'MYHYV', un programa especial que solo se podrá ver esta semana en horario de tarde.

"Cuatro ofrecerá cinco especiales de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', de lunes a viernes a partir de las 19:15 horas, que contarán con la participación de diversos protagonistas de 'La isla de las tentaciones' y que llevarán por título 'Las tentaciones de Mujeres y Hombres y Viceversa'", explicó Mediaset en una nota de prensa. "Los protagonistas acudirán al plató, que simulará una paradisiaca isla, para comentar las últimas novedades de su vida, explicar cómo se encuentran sentimentalmente y revelar algunos detalles inéditos de su participación en el reality".

Sin embargo, 'La isla de las tentaciones' ya no causa el mismo efecto en el espectador, prueba de ello es que 'Las tentaciones de MYHYV' no ha conseguido destacar en la tarde de Cuatro y tampoco ha mejorado los discretos resultados que hace 'Mujeres y hombres y viceversa' en la franja matutina.

En el último mes, más concretamente en el periodo que abarca desde el 2 de enero al 14 de febrero, 'MYHYV' ha registrado un 5% de cuota media, con 265.000 espectadores. Por su parte, 'Las tentaciones de MYHYV', que también conduce Nagore Robles (sustituye a Toñi Moreno), ha firmado un 3%, congregando frente al televisor a 328.000 espectadores.

Este programa especial se estrenó con un 3,7% (409.000) y en la segunda emisión experimentó una importante pérdida de audiencia al caer a un 2,4% (262.000). Este miércoles, la tercera entrega mejoró (2,9% y 314.000), pero tampoco llegó al mínimo exigido de una cadena cuya media mensual está en un 6,6%.