El FC Barcelona se entrenó hoy viernes en la Ciudad Deportiva y ya cuenta con el nuevo fichaje, el delantero danés Martin Braithwaite, procedente del Leganés, que fue presentado ayer en sociedad. El equipo está preparando el partido de LaLiga de este sábado en el Camp Nou (16:00 horas) contra el Eibar.

En la rueda de prensa de este viernes, después del entrenamiento, Quique Setién quiso pronunciarse sobre la exclusiva de la Cadena SER y la polémica del club con las redes sociales. "Yo soy dueño de lo que yo digo y de lo que yo hago. Lo ideal es hablar las cosas de tú a tú, lo demás no me compete a mí", palabras que iban referidas tanto a Abidal como a Messi por haber enviado sendos mensajes, uno a a través de un medio de comunicación y otro a través de las redes sociales.

"Entiendo que podáis pensar que son cosas que nos afectan, pero tratamos que eso no influya en el equipo y puedo asegurar que no influye. Estamos centrados en nuestro objetivo que es ganar partidos y que nuestra afición disfrute. Lo demás, nos afecta poco", detalló.

Respecto a las palabras de Messi en Mundo Deportivo donde afirmaba que el club azulgrana no está para ganar la Champions actualmente: "Hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo y en otras, no. Es cierto que en la Champions no hay margen de error y que tenemos que mejorar, pero creo que vamos creciendo y alcanzando niveles que nos van a permitir competir con todos los equipos", aseguró.