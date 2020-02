Un niño da a su cachorro en adopción para salvarlo del maltrato de su padre

Hace apenas unos días, los responsables del refugio animal Xollin, situado en la ciudad mexicana de Pachuca de Soto, compartían una fotografía en su cuenta de Facebook mediante la que anunciaban la llegada de un nuevo perro al centro. Un pequeño pitbull, de apenas unos meses de edad, que era encontrado en la puerta del refugio acompañado de un peluche y una nota.

Una nota escrita por un niño de 12 años que, tal y como escribía sobre la misma, decidía entregar al perro en adopción para salvarle del maltrato de su padre: "Me llamo Andrés y tengo 12 años. Entre mi mami y yo decidimos dejarlo en manos de ustedes a escondidas de mi papá porque pensaba venderlo, pero lo maltrata y lo patea. Una vez le pateó tan duro que le lastimó su colita. Espero que puedan ayudarlo y que lo cuiden. Le dejo un peluche para que no me olvide".

"Tendrán que revisarle la colita"

Después de encontrarse al perro en la puerta del refugio, los responsables del mismo decidieron llevarlo al veterinario para comprobar su estado de salud: "Tendrán que revisarle la colita, ya que al parecer está fracturada, y desparasitarlo". Tras la publicación de este mensaje en Facebook, el refugio ha recibido más de 300 solicitudes de familias interesadas en adoptar al pequeño pitbull.

Un perro que, tal y como explican desde el refugio, se llamará René: "Sé que no he respondido muchos mensajes a tiempo, pero nunca creí que llegarían más de 300 solicitudes de diferentes estados de la república para adoptar a René". Sin embargo, el perro no acabará en manos de cualquier persona: "Será entregado a la familia correcta para él".

Aprovechando que la noticia ha dado la vuelta al mundo, desde el refugio han recordado que actualmente cuentan con 120 animales que buscan una familia: "Si todos abrieran su corazón y su hogar como a este perrito, ya se hubieran adoptado todos los del refugio. A pesar de ello, los responsables han querido darle las gracias a todas aquellas personas que se han preocupado por René.

Por otro lado, desde Xollin han pedido a las distintas páginas y organizaciones que han compartido la fotografía del animal con el objetivo de lucrarse de ella que dejen de hacerlo cuanto antes: "Es una tristeza que compartan sin revelar la información completa, omitiendo datos que podrían ayudar a los perros que todavía esperan ser adoptados".