La doble lección contra el acoso escolar de una madre y su hijo de nueve años

"Si te acosan defiéndete y no escuches lo que te dicen", así de claro lo dice Quaden, el niño de 9 años con enanismo cuyo vídeo llorando al salir del colegio tras sufrir bullying se ha convertido en viral después de que su madre lo difundiera en Facebook para llamar la atención sobre un problema que, en su opinión, solo se puede atajar sacándolo de la oscuridad. El niño, que vive junto a su familia en la ciudad australiana de Brisbane (capital de Queensland), se ha hecho famoso y, en una entrevista en la televisión SBS Australia pide a los padres que "enseñen a sus hijos a ser amables con las personas con discapacidades". Su madre explica que Quaden "no quiere que otros niños sufran en silencio" como le ha pasado a él.

La madre, Yarraka Bayles, colgó en su perfil de Facebook un vídeo en el que el niño lloraba desesperado en la parte de atrás del coche familiar mientras su madre lamenta que el colegio no haya hecho nada ante el acoso a su hijo. "Me entristece que las personas con discapacidad sean miradas y señaladas como diferentes", dice su madre en el post. Yarraka le explica que "hay gente mala en este mundo" y que tiene que "ser fuerte" porque él "no necesita" a esa gente que no le gusta. "Tu mamá, tu familia y muchos otros están orgullosos de ti. Es difícil, no es fácil, pero no estás solo. Eres único por una razón. Eres diferente y eres único, y deberías estar orgulloso". La madre pide a la escuela que castigue y responsabilice a esos niños que acosan a su hijo. El niño, desesperado, llega a decir que quiere morirse "ahora mismo". Su madre, destrozada, no puede evitar llorar mientras sigue grabando. En la televisión australiana la mujer explicó que cuando fue a recoger al colegio a su hijo un grupo de chicos le estaban dando patadas en la cabeza "como si fuera un perro".

La iniciativa de la madre ha logrado una reacción internacional contra el acoso escolar y en solidaridad con Quaden, a quien llegan mensajes de fuerza desde varias partes del mundo, de Australia a Estados Unidos, Irlanda, Francia o Nueva Zelanda, entre otros muchos. Yarraka recuerda que el acoso escolar lleva a la discriminación y al racismo y pide que se hable del bullyng para luchar contra él.

El niño ha recibido mensajes en su Instagram de miles de personas, y entre ellas de algunos de sus jugadores de rugby favoritos. Una doble lección contra el acoso escolar: por un lado la de esta madre que ha decidido visibilizar la desesperación de su hijo; y por otro la lección del pequeño, que ahora ya sabe que debe ponerse en pie por sí mismo e ignorar a los niños que le acosan.