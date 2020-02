Benzema: "En el Real Madrid el objetivo es ganarlo todo, ni siquiera intentarlo"

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, mostró exigencia para seguir mejorando como futbolista, convencido de que tiene 'la oportunidad de llegar más alto', y a tres días de un gran duelo europeo ante el Manchester City ve a su rival como 'gran equipo, con un excelente entrenador'.

'Nunca puedes saber si estás en el punto más alto de tu carrera, porque uno siempre está buscando la perfección. Pero he alcanzado un nivel muy alto y, aun así, busco todavía más, porque sé que tengo la oportunidad de llegar más alto', aseguró Benzema en una entrevista a UEFA.

El delantero francés habló sobre el trabajo que le ha ayudado a mejorar. 'Es el trabajo que no se ve, todo lo que sucede fuera del campo, ya sea descansando, trabajando o llevando la alimentación correcta. En el campo cada uno tiene sus cualidades, su talento único. Todos trabajamos diferente y, fuera del campo, puedes trabajar en tu juego', destacó.

Eso provoca una mejoría física de la que saca provecho Benzema. 'Siempre trabajo duro. Físicamente me encuentro realmente bien, me siento en forma. Suelo ir al gimnasio y en el campo disfruto enormemente. En los últimos años he marcado goles y dado asistencias. Me gusta ayudar a ganar a mi equipo'.

Vuelve la Liga de Campeones, una competición especial para Benzema donde más explota su cara goleadora. Es el cuarto máximo anotador del torneo por detrás de Cristiano Ronaldo, Leo Messi y un Raúl González al que comienza a tener a tiro.

'Significa muchísimo la Champions. Hay algo diferente alrededor de ella. Las emociones son diferentes. No es que des menos en otras competiciones, pero hay algo más en esta, no sé qué es. Todo lo que gira alrededor de ella es increíble y hay más presión', dijo.

La sentirán ante el Manchester City en uno de los duelos estelares de los octavos de final. 'El City es un gran equipo con un excelente entrenador. Es un equipo muy habilidoso y no rehuye pasar la pelota. Será un partido igualado. Nuestro plan siempre es ganar. Obviamente analizamos al oponente, pero nos centramos en nosotros principalmente'.

Benzema marcó el reto de ganar todo esta temporada. 'En el Real Madrid el objetivo es intentar ganarlo todo. Ni siquiera intentarlo, tenemos que ganarlo todo. Necesitas suerte, estar en plena forma en el momento adecuado. Queremos lograr algo bueno, tanto en la Liga como en la Champions'.