Andy Robertson se ha disculpado con Leo Messi. El jugador del Liverpool admitió su error cuando, durante la eliminatoria de Champions contra el Barça, empujó la cabeza de Messi cuando éste estaba en el césped.

La acción a la que se refiere Robertson, durante una entrevista con el Daily Mail, sucedió en la primera parte del partido que acabaría en la épica remontada en Anfield que dejó al Barça fuera de la Champions.

Ahora, el jugador escocés reconoce su error y se disculpa con el argentino. "Normalmente cuando recuerdo las cosas no me arrepiento, porque todo ello te hace ser quien eres ahora. Pero recuerdo ese momento con Messi y me arrepiento. No me gusta verlo, cuando lo vi más tarde, estaba avergonzado", comenzó a explicar.

"Si eso evitaba que el mejor jugador del mundo jugase a su máximo potencial..."

"Ese día todos teníamos una actitud en la que sabíamos que nada podía ponerse en nuestro camino para llegar a la final. Creamos esa sensación en el estadio. Fabinho y yo estábamos marcándole y había un enredo de piernas cuando estábamos en el suelo. Hacerle eso al mejor jugador...", explicó.

El jugador justificó la acción con la motivación que todos los jugadores tenían para remontar la eliminatoria. "Sólo tengo respeto para el Barcelona, pero fuimos al partido con la actitud de estar perdiendo la eliminatoria 3-0. Necesitábamos un milagro, algo especial, y si eso evitaba que el mejor jugador del mundo jugase a su máximo potencial...", dijo.

No obstante, incidió en que "se arrepiente". "No soy yo como persona. No es mi personalidad. Esa noche pasaron muchas cosas que ni siquiera recuerdo. No había un proceso de pensamiento tras esa acción. Estábamos concentrados en jugar. Los fans estaban rugiendo y te enredas en ello. Eres humano. Íbamos perdiendo 3-0 en la semifinal de la Champions. Fue el vestuario más ruidoso en el que he estado. Podías ver la determinación y la concentración en todos nosotros y tal vez me pasé de la raya", concluyó.