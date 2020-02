Carlos Iturgaiz apuesta por sumar a Vox a la coalición PP+C: "Santiago Abascal es una persona maravillosa"

Carlos Iturgaiz, designado por Pablo Casado para liderar la coalición electoral del PP y de Ciudadanos en Euskadi, ha explicado esta mañana en RNE que el líder del PP le comunicó que había decidido que Alfonso Alonso no lideraría esa coalición, es decir, que fue una decisión personal y no de "mutuo acuerdo" como ha venido sosteniendo Génova. Iturgaiz ha contado que en la llamada de Casado, que se produjo el domingo por la tarde, le dijo que "la dirección nacional" había decidido que Alonso "no siguiera adelante como candidato a lehendakari".

Iturgaiz además está dispuesto a acercarse a Vox. El candidato de PP +Cs a lehendakari ha apostado por "aunar fuerzas" porque "en España estamos en un momento político gravísimo" a causa de que "hay un gobierno fasciocomunista que quiere romper la unidad de España". "El enemigo político que tenemos delante viene a destrozar todo lo que hemos hecho durante siglos entre vascos, catalanes, andaluces, gallegos...".

"Estado de emergencia nacional"

Iturgaiz también ha asegurado que en en estos momentos "hay un estado de emergencia nacional", que la coalición PP-Ciudadanos es "el único referente constitucionalista nacional" y ha confiado en que esa coalición "se mantenga" y que se pueda sumar a Vox a ese proyecto. El candidato de PP+Cs ha hecho un llamamiento al "voto útil" de los simpatizantes del partido de extrema derecha para que apoyen su candidatura.

Sobre Abascal: "Es una persona maravillosa"

Ha asegurado mantener "una fantástica relación" con el líder de Vox, Santiago Abascal, porque "es una persona maravillosa", y ha recordado que fue presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco cuando él era su presidente. Según ha indicado, existen "diferencias entre PP, Cs y Vox en cuestiones autonómicas y europeas", pero hay planteamientos en los que están "muy cerca", como se ve en la coalición que gobierna en Andalucía.