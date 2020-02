El viceministro de Sanidad de Irán, infectado con coronavirus

El viceministro de Sanidad de Irán, Iraj Harirshi, encargado dentro del Gobierno de la contención del brote de nuevo coronavirus, se ha contagiado del Covid-19, según ha anunciado él mismo en un vídeo remitido este martes a los medios oficiales. El Ministerio de Sanidad ha elevado a 15 fallecidos y 95 contagiados el balance de víctimas del coronavirus en Irán, país del que habrían partido también varios enfermos que han dado positivo en los últimos días en otros países de la región.

Ayer, el viceministro encargado dentro del Gobierno de la contención del coronavirus dio una conferencia de prensa hablando sobre el Covid-19, además de una entrevista en la televisión iraní. Horas más tarde, Harirshi se ha convertido en un contagiado más por esta enfermedad.

A la izquierda en este vídeo tenéis a Iraj Harirchi, el Viceministro de Salud de Irán, que acaba de dar positivo por coronavirus.



Ayer estaba hablando con la prensa sobre el coronavirus. (vía @AbasAslani)

En el norte de Irak, en Kirkuk, cuatro personas de una misma familia también han dado positivo por coronavirus en las últimas horas, según el Ministerio de Sanidad iraquí. Aunque se trata de ciudadanos iraquíes, también en este caso llegaron desde Irán. Estos cuatro nuevos casos elevan a cinco el balance de enfermos en el país árabe, después de la confirmación de un estudiante iraní en la ciudad de Nayaf, en el sur del país. Irak ordenó el pasado jueves el cierre de las fronteras con el país vecino.

Así se contagia el coronavirus y cómo se puede evitar

En Italia no se ha podido identificar el origen del brote, pero eso ya no preocupa a la OMS. "Hay que saber si la transmisión se hace de forma sostenida en Italia", asegura. "La transmisión es por las gotas de saliva y por vías respiratorias como cualquier otro virus como la gripe. Cuando una persona tose y se toca con las manos o lleva las manos a otras personas. Por eso recomendamos el lavado de manos y la desinfección. Cuando una persona tosa o estornuda que se proteja y que proteja a los otros. Las mascarillas en los campos donde el virus no circula no sirve para nada", explica la portavoz de la Organización Mundial de la Salud. "El 97% de las personas en contacto con el virus se curan perfectamente", ha querido recordar la representante de la OMS.