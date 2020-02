El español Rafael Nadal, ganador de 19 torneos 'Grand Slams', aseguró este martes que a estas alturas de su carrera el número uno del ranquin no es una prioridad, aunque si lo alcanza lo disfruta.

"Mi objetivo no puede ser el número uno, si se me presenta la oportunidad como el año pasado, fantástico, pero estoy una época en la que mi prioridad es estar competitivo el máximo tiempo posible y alargar mi carrera lo máximo", señaló el de Manacor.

Nadal venció este martes a su compatriota Pablo Andújar por 6-3 y 6-2 en el debut de ambos en el Abierto Mexicano de Tenis, torneo 500 de la ATP, que de ganar el español lo regresará el número uno de la lista mundial.

El primer favorito del torneo mexicano reconoció que a sus 33 años lleva un calendario conservador acorde a las necesidades de su cuerpo y de su vida personal y su felicidad. "Intento jugar donde me hace feliz y tengo mejores opciones de disfrutar y de jugar bien", observó.

Al referirse al duelo de debut en Acapulco, donde ganó en el 2005 y 2013, Rafa aceptó que después de unas semanas sin competir, la primera ronda es incómoda, pero está contento con la victoria porque ahora tendrá la oportunidad de seguir adelante.

"Intento mejorar cada día, cada vez que salgo a la pista trato de ser el mejor, no en particular en este torneo, sino donde compito; a veces me sale mejor, otras peor. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible mañana", agregó.

Este miércoles Rafa Nadal se enfrentará en el partido de cierre de la cancha central al serbio de 20 años Miomir Kecmanovic, a quien el español calificó de rival complicado.

"Es un jugador potente de gran derecha y con mucha energía; va a ser un partido difícil. Son complicados los partidos contra los jóvenes porque poseen una energía especial y él la tiene; espero jugar a un buen nivel", concluyó.

De vencer en octavos a Kecmanovic, el español jugará en cuartos de finales contra el mejor entre el serbio Dusan Lajovic, octavo preclasificado, y el coreano Soonwo Kwon