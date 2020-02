Breve y directo: el mensaje viral de una farmacia sobre el coronavirus

El miedo al coronavirus está provocando que las farmacias españolas se queden sin mascarillas, la demanda se ha incrementado en un 10.000% entre enero de 2020 y enero de 2019, según explica la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar).

Desde la Organización Mundial de la Salud ven "irracional y desproporcionado" que se agoten las mascarillas y piden que se evite su uso generalizado para que los pacientes que sí las necesitan puedan encontrarlas y los hospitales no se queden desabastecidos. En Twitter se hizo viral la petición de Enfermera Saturada: "Por favor, dejad de comprar mascarillas que no necesitáis. Quienes sí las necesitan, por ejemplo, son algunos pacientes oncológicos (y no por el coronavirus). Cuando van a la farmacia a comprarlas, como hacían siempre, no hay porque las habéis agotado con vuestra histeria", pidió.

Son muchas las farmacias que ya están colgando en sus escaparates el cartel: sin stock. El aviso de una de ellas ha sido compartido por miles de personas en Twitter: "No hay mascarillas. Tampoco hacen falta", se lee en la fotografía.

Me han pasado esto y sí pic.twitter.com/Jm2wMoExdi — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) February 25, 2020

Otros establecimientos han decidido enseñar también su forma de informar a los clientes sobre el coronavirus.

Desde las farmacias podemos hacer mucho para tranquilizar a la población!!! pic.twitter.com/MyJ8gPRuxQ — Ignacio J. Romeo (@Farmatienza) February 26, 2020

Desde la OMS indican que el uso de la mascarilla está indicado "si presenta síntomas respiratorios (tos o estornudos), si sospecha que tiene infección por el 2019-nCoV con síntomas leves o si está cuidando de alguien de quien se sospeche que está infectado por el 2019-nCoV".