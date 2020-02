Ábalos reacciona a la imitación de Carlos Latre en 'El Hormiguero'

Este miércoles, Carlos Latre estrenó nueva piel en 'El Hormiguero'. Para su sección, el cómico decidió dar vida a José Luis Ábalos, uno de los hombres más populares de la política actual, y bromeó sobre la polémica reunión que tuvo con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

"Encantado de saludarle o no saludarle. Encantado de verle o no verle. ¿Esto se está grabando?", empezó diciendo Carlos Latre, ya encarnado en el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

A continuación, Pablo Motos insistió y le pidió más detalles de su encontro con la política de Venezuela. "Me reuní con Delcy. ¿Qué estuve con ella, 25 minutos? No te da tiempo ni a saludar", contestó. "Además del dejé bien claro que no podía pisar suelo español, que además estaba recién fregado".

Este jueves, el verdadero Ábalos ha dedicado un tweet a Latre, felicitándolo por su imitación, e incluso bromeando sobre lo que dijo en 'El Hormiguero'. "Anoche creo que estuve en 'El Hormiguero'... o no estuve. ¡Gran imitación Carlos Latre!".