Astérix y Obélix ya nos hablaban sobre el coronavirus en 2017 y no les hicimos caso

No, Los Simpson no son los únicos capaces de predecir el futuro. Mientras que algunas personas aseguran que la familia amarilla fue la única que advirtió sobre la proliferación de una enfermedad de estas características, otras recuerdan que Aquí no hay quien viva también advirtió sobre una epidemia de estas características en uno de sus capítulos.

Pero, ¿sabías que Astérix y Obélix también tuvieron que hacer frente al coronavirus? A través de las redes sociales, varias han sido las personas que han recuperado varias páginas del cómic Asterix en Italia en las que podemos ver a los protagonistas de la saga enfrentándose a un villano bautizado como Testus Terone, popularmente conocido como Coronavirus.

Astérix y Obélix se enfrentan al coronavirus

En dicho cómic, publicado en octubre de 2017, el senador Lactus Bifidus propone una carrera de carros en toda la península itálica para mostra el excelente estado de las carreteras. Mientras tanto, Astérix y Obelix llevan a Edadepiédrix a un dentista situado en el mercado de Darioritum, donde una sibila predice que Obélix se convertirá en un auriga campeón.

Tras comprar un carro deportivo, el guerrero deja su negocio y se une a la carrera propuesta por Bifidus. Una carrera a la que no acudirá solo, ya que también asistirán Astérix y Dogmatix. Una vez allí, los protagonistas de la historia se encontrarán con una serie de competidores venidos de diferentes tierras. Entre ellos, un villano enmascarado conocido como Coronavirus, el gran favorito para llevarse la victoria final.

Un villano encapuchado conocido como Coronavirus

Sin embargo, y a pesar de su condición de favorito, este acaba abandonando la carrera tras enterarse de que su copiloto le ha engañado. Varios segundos más tarde, este es reemplazado por el propio Julio César, quien está a punto de ganar la carrera. Sin embargo, un bache inmoviliza su carro y le impide llevarse una carrera que acaba con el equipo galo llevándose la victoria final.

Cansado del ritmo frenético de las carreras de carros, Obélix decide volver a casa para volver a crear menhires, su auténtica ilusión. De hecho, su trofeo acaba pasando de mano en mano hasta llegar a los sármatas, quienes se quedan con el mismo. Por lo tanto, los galos también se enfrentaron al coronavirus bastante antes que el coronavirus de Wuhan. Una epidemia, que comenzaba el pasado mes de diciembre, que ha infectado