"¡Han sido tres veces!": la reacción viral de un niño tras cazar a sus padres practicando sexo

"Mi hermano ha escuchado a mis padres manteniendo relaciones sexuales y se ha derrumbado mientras me lo contaba". Hace apenas unos días, la usuaria de Twitter Ranahasse compartía un vídeo a través de su cuenta de Twitter mediante el que mostraba la reacción de su hermano tras pillar a sus padres practicando sexo la noche anterior en casa.

En dicho vídeo, la hermana mayor no puede parar de reírse porque su hermano no puede hablar sobre el tema sin ponerse a llorar. Mientras que el niño comienza a amenazar a su hermana para que deje de reírse de él, la autora del vídeo le pregunta a ver qué le ha pasado: "¿Qué es lo que has estado escuchando?". Sin embargo, el chico no quiere revivir el momento: "¡No he escuchado nada!".

"Han sido tres veces... ¡los he escuchado tres veces!"

Cuando el niño explica que no le pasa nada, y que no hay ningún problema, su hermana mayor contraataca con una respuesta que hace estallar al pequeño: "¿Seguro que no has escuchado a nuestros padres manteniendo relaciones sexuales?". A continuación, el niño comienza a llorar desconsolado y reconoce que los ha escuchado hasta en tres ocasiones: "Han sido tres veces... ¡les he escuchado tres veces!".

my brother heard my parents having sex and had a complete break down while telling me about it pic.twitter.com/v5bGQe1KCS — raw na (@ranahasse) February 20, 2020

Mientras el niño llora, la hermana mayor no puede dejar de reír. Así lo demuestra en el vídeo de apenas medio minuto de duración que se ha viralizado en redes sociales, donde cuenta con más de nueve millones de reproducciones. Un vídeo que ha generado un hilo de respuestas en los que cada persona recuerda el momento en el que pillaron a sus padres manteniendo relaciones sexuales. Un hecho traumático para muchos, quienes no quieren volver a recordar una herida que parecía cerrada.

La vida tras pillar a tus padres manteniendo relaciones sexuales

Tras el éxito de este tuit, la autora del vídeo compartía una serie de fotografías dos días más tarde en las que se puede ver al niño cenando una hamburguesa en un restaurante: "Para que conste, he llevado a mi pequeño rey del drama a cenar y le he dado 'la charla', ha salido todo muy bien. Aparentemente, las hamburguesas vegetarianas son una buena alternativa para la terapia".

Mientras tanto, Twitter se ha llenado de memes para recrear cómo fue el momento en el que el niño escuchó a sus padres manteniendo relaciones sexuales. Por otro lado, algunos usuarios y usuarias de la plataforma han querido recrear cómo fue el incómodo momento de sentarse con sus padres para desayunar al día siguiente.