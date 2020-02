"Es una gripe con pocos mocos": la explicación casera del coronavirus que se ha vuelto viral

El audio de una sanitaria explicando qué es el coronavirus y qué medidas hay que tomar para evitarlo recorre WhatsApp estos días volviéndose viral.

En el audio, que parece haber sido enviado en un grupo familiar, la profesional resume la información que le han dado "en una charla en el hospital". La mujer comienza explicando la terminología del virus. "Se trata de un virus RNA, son unos virus que mutan muy rápido y que tienen como reservorio a animales salvajes", cuenta la sanitaria.

"No contagia a más de metro y medio"

"Al mutar muy rápido son capaces de adaptarse a un huésped nuevo con facilidad", asegura en el audio. En este sentido, la profesional continúa aclarando que "por eso todos estos coronavirus que están surgiendo en los últimos años surgen en China porque allí comen animales salvajes".

La profesional señala que el nuevo virus se ha dado a conocer fuera del país asiático porque "China en la última década se ha abierto al mundo".

Centrándose en la actuación del virus, la sanitaria indica que a diferencia de la "tuberculosis, que se transmite en gota fina (afecta en distancias grandes), y el ébola, que se transmitía en gota muy gorda (había que estar muy cerca para contagiarse)" en el caso del coronavirus, "se transmite en gotas medias, es decir, gotas que habitualmente en un metro o metro y medio cae al suelo".

Para hacerlo más ilustrativo, la sanitaria pone como ejemplo: "si extiendo un brazo y alguien con coronavirus tose, más allá de mi brazo ya no me atacarían las gotas", dicho de otra forma "si una persona tose a dos metros ya no llegaría el virus".

"Lavarse mucho las manos"

La profesional hace hincapié, en cualquier caso, en que "al estar en las gotas el virus se depositará en las superficies", por ello señala que el método más eficaz para deshacerse de él es "lavarse las manos muchas veces y siempre antes de tocarse nariz y ojos, no la mascarilla que se las deben poner enfermos o sanitarios que tendrán contacto cercano".

En cuanto a la mascarilla, esta sanitaria cuenta que "de hecho ponérsela puede ser contraproducente, porque si no me he lavado las manos, al ponérmela y quitármela me las acerco a la nariz y la boca, entonces es absurdo".

Sobre los síntomas, apunta que se trata de "una gripe con pocos mocos", produciendo "fiebre y tos seca, algo de congestión y dolores musculares". En caso de observar alguno de ellos y tener antecedentes de viajes previos, recomienda "llamar al 112, no ir a los hospitales".

"No afecta a niños"

"El período de incubación es largo, de dos semanas por lo menos, pero una vez que se empieza a tener fiebre la evolución es muy rápida", asegura, y añade que "si en los dos primeros días con fiebre la persona no está grave, la evolución será leve".

Se trata de un virus que "no afecta a los niños por debajo de 18 años", señala la sanitaria, que indica que "el prototipo de paciente es hombre mayor de 45 años, en los que el riesgo de mortalidad es de 0,3%".