Álvaro Benito: "Lo de este jugador del Madrid fue extraño, es un futbolista fundamental"

El analista y exfutbolista Álvaro Benito opina sobre cómo llegan al partido de fútbol que enfrenta a Real Madrid con el Barcelona este domingo a las 21 horas en el estadio Santiago Bernabéu de la capital.

¿Quién llega mejor?

"Llegan con un factor emocional que ha cambiado en este último mes. Hace 40 días seguramente pensábamos que el Madrid podía casi sentenciar la Liga en el Bernabéu, porque tenía pinta que le iban a meter un colchón de cinco o seis puntos durante ese tramo, y llegar al Bernabéu con la posibilidad de 'si ganabas prácticamente dejar casi sentenciada la Liga'. Ahora el factor anímico está totalmente a favor de los azulgranas, que saben que si ganan en el Bernabéu tienen cinco puntos, más el golaverage particular, que es un colchón muy importante y sobre todo viniendo de dónde viene el Real Madrid esta semana del palo contra el City en Champions dónde te deja otra vez al borde del abismo en octavos. Así que yo creo que lo que pase durante el partido se tiene que gestionar muy bien a nivel emocional, sobre todo por el Real Madrid si el partido no empieza bien".

Zidane-Setién, ¿quién se la juega más?

"Creo que ninguno de los dos se la juega más. Quique acaba de aterrizar y está intentando imponer su estilo, que lleva su tiempo, y es un proceso largo. La gente quiere inmediatez y es entendible porque estos equipos viven de ganar constantemente y cuando no se gana pues parece que hay una crisis pero es que el fútbol no es darle a un botón y las cosas salen.

Y Zidane, en mi opinión, yo creo que tiene todo el crédito ilimitado, aunque esta temporada no salga bien. Yo creo que se lo ha ganado por todo lo que ha conseguido, por cómo gestiona el grupo, cómo gestiona la imagen queda como técnico del Real Madrid. Para mí es el técnico ideal de este equipo y obviamente aquí se exigen resultados, pero bueno, es que la competición está muy igualada entre los dos. Yo ya no creo que Quique se la juegue o Zidane se la juegue. Al final veremos una final entre FC Barcelona y Real Madrid".

¿Qué futbolista va a ser clave?

"Yo creo que el Real Madrid necesita Benzema. Sobre el francés, el pobre, ha caído toda la responsabilidad del gol. Yo creo que él había asumido esta temporada y le están faltando socios. Y en cuanto Benzema ha dejado de estar tan efectivo de cara al gol, pues el equipo se ha resentido. Yo siempre digo lo mismo, es que este juego va por goles. Entonces, hay que meter goles. Es de perogrullo, pero es que es así. Y al Real Madrid le está costando mucho encontrar el gol. Y sé que toda la responsabilidad está cayendo sobre Benzema y no debería ser así, ya que Jovic, Bale, el resto de atacantes.., es cierto que las lesiones como la de Asensio de larga duración, Hazard prácticamente no ha intervenido, Bale está muy lejos de su mejor versión y puedo así seguir, pues se ha visto el francés solo prácticamente en esa situación del juego y el Real Madrid le necesita, la realidad.

Y luego también quiero incorporar a Casemiro, que me parece un jugador fundamental, sobre todo porque interviene en la zona Messi. El otro día no estuvo bien y el equipo se resintió mucho. Es raro porque el brasileño suele ser un jugador muy muy regular. Así que yo creo que el Real Madrid mecesita una gran versión de Casemiro y efectividad de Karim Benzema".

¿Jugará Kroos?

"Lo de Kroos fue extraño. No porque no jugara de titular, ya que bueno, el Real Madrid tiene centrocampistas de calidad como para pensar en elegir unos u otros. Pero sí me extrañó que no calentara con el 1-0 en el marcador del partido el Real Madrid. Se le apreciaba ya cierta fatiga, ya no llegaba tan rápido a las ayudas en la presión en ese bloque medio alto que propuso y con el 1-0 en el marcador quizá el partido pedía bajar las revoluciones. Ya no te digo que saliera en ese preciso momento, pero que no calentara pues me resultó extraño.

Pero vamos, yo creo que es un jugador que tiene que ser fundamental en los días importantes, tanto el domingo como en la vuelta en Manchester. Si no es titular, es un jugador que debe estar en la rotación e intervenir muchos minutos".