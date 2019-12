"Es demoledor": Álvaro Benito da con la clave de la mejoría del Real Madrid

El Real Madrid no pasó del empate ante el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada. Ambos equipos echaron de menos el gol en una jornada cargada de polémicas abritrales.

Álvaro Benito, analista de Carrusel Deportivo, señaló uno de los factores que podría haber sido clave en el once inicial ante el Barça: la titularidad de Fede Valverde. "Hay un dato demoledor: desde que Fede Valverde entra de titular en el Real Madrid, no han perdido. En once partidos", comentó en El Larguero.

El centro del campo situó a algunos de los jugadores más destacados durante el partido en el Camp Nou. Kroos, Casemiro y Fede Valverde fueron algunos de los nombres propios del partido.

"Hay una cosa que es inegable: el Real Madrid es el equipo que menos remates encaja y más hace en portería contraria. El equipo está muy organizado y eso significa que se trabaja bien, está comprometido en labores defensivas y genera en portería rival", comenzó a analizar.

No obstante, encontró una dificultad a la que se tendrá que enfrentar el equipo de Zidane en los próximos meses. "En cuanto el nivel del rival sube de igual a igual, como ante el Barça o las rondas finales de Chamipons, es mucho más difícil marcar las diferencias".

Para solventar el problema de enfrenarse a equipos con jugadores más desequilibrantes en la plantilla contraria, el exjugador del Real Madrid subrayó lo que podría ser clave. "Ahí, son los jugadores determinantes los que normalmente te llevan a esas rondas finales, a las finales de Champions", concluyó.