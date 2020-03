Las anécdotas más surrealistas de Pepe Rodríguez: del menú de Juan de Borbón hasta una pedida de matrimonio

El chef Pepe Rodríguez ha acudido este martes a El Hormiguero para hablar con Pablo Motos sobre su trabajo al frente del restaurante El Bohío. Aprovechando la visita, el también jurado de Masterchef ha recordado algunas de sus experiencias tras los fogones. Desde el día que tuvo que darle de comer a Don Juan de Borbón con apenas 23 años hasta la pedida de mano más rocambolesca que ha podido presenciar hasta la fecha.

Después de hablar sobre durante varios minutos sobre su situación actual, Pablo Motos ha viajado al pasado para recordar el momento en el que tuvo que darle de comer a Don Juan de Borbón. En primer lugar, y después de que Pablo Motos le recordara a la audiencia que Pepe Rodríguez ha dado de comer en varias ocasiones al rey emérito Juan Carlos I, el chef ha recordado una de sus primeras anécdotas tras los fogones.

Don Juan de Borbón y la tortilla francesa

Apenas unos meses de entrar por primera vez a trabajar en un restaurante, cuando apenas tenía 22 años, los responsables del mesón le explicaron que iba a acudir un señor muy importante. A pesar de que era un mesón popular, en el que daban de lo que podían y de la manera que podían, tal y como ha explicado el chef, los cocineros recibieron la visita de la infanta Doña Pilar y Don Juan de Borbón, quienes llegaban con todo su séquito porque le iban a entregar las llaves de la ciudad de Toledo.

"Yo estaba asustado, no sabía qué darle de comer", explica el chef. Sin embargo, resultó ser uno de los comensales más sencillos a los que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su extensa trayectoria: "El hombre, que estaba mayor, se tomó una copita de ginebra y una tortilla francesa". A raíz de aquella primera visita, Juan de Borbón volvió al restaurante. También Juan Carlos I, al que le ha dado de comer en más de una ocasión.

La pedida de mano en su restaurante

Por otro lado, Pablo Motos y Pepe Rodríguez también han recordado el momento en el que el chef tuvo que entregarle un anillo de compromiso a una de sus comensales para que su pareja le pidiera matrimonio: "Yo soy el tío más vergonzoso del mundo entero, lo he sido toda mi vida. Pues me llamó un tío unas 40 veces para saber si iba a estar el viernes en el restaurante".

Después de llegar al restaurante, sus compañeros le avisaron de que el hombre quería que el chef le entregara el anillo de compromiso a su pareja tras el postre: "Yo, que no he hecho la pedida con mi mujer, tengo que hacerla con él". A pesar de ello, y con el objetivo de cumplir el sueño de su comensal, Pepe Rodríguez entregó el postre a la pareja y, ya de paso, el anillo: "La chica cogió el anillo y no sabía si besarme a mí o a él... lo que sufrimos los cocineros".