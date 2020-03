Día 1 en Italia: así se organizan las familias al cerrar colegios por el coronavirus: "Es una medida adecuada"

"La alarma social en Roma es por ahora relativamente baja. La gente habla mucho del coronavirus pero no hay una preocupación real. El cierre de los colegios y otras medidas como evitar aglomeraciones se está viviendo con cierta comprensión. No veo a la gente muy enfadada sino que lo ven como una medida que hay que tomar. Ni siquiera en los chats de padres opinan que sea una medida exagerada". Sergio Ríos tiene 40 años y lleva 16 en la capital italiana. Trabaja en el departamento internacional de una universidad. Estos centros han suspendido las actividades didácticas presenciales pero los empleados deben acudir a sus puestos. Por eso Sergio se ha tenido que pedir hoy el día libre para cuidar de sus hijos de 2, 4 y 7 años. Mañana será su pareja quien se coja el día en su trabajo y la semana que viene tirarán de cuidadores.

El Gobierno italiano ha ordenado el cierre de todos los colegios, institutos y universidades del país a partir de este jueves hasta el 15 de marzo. Intentan contener así la expansión de un virus que ha dejado más de cien muertos en el país. Los colegios y universidades de Emilia Romaña, Lombardía y Véneto, las regiones más afectadas, ya estaban cerrados.

"No nos ha sorprendido porque ya se comentaba que podía ocurrir", explica Sergio.

Cines, museos y otros centros de ocio permanecen cerrados. El objetivo es evitar que los niños se relacionen con otros para contener posibles contagios a pesar de que no tengan síntomas. El resultado son parques vacíos y domicilios llenos de niños.

"Las autoridades justifican el cierre de colegios porque tiene un papel de dinamizadores de los contagios. Y aunque a los niños no les afecta pueden contagiar a abuelos y a padres. Entiendo que los cierren", cuenta Sergio.

El impacto de las restricciones del Gobierno aún no se notan demasiado en esta zona del centro de Italia. No se ven mascarillas por las calles y la no se palpa la preocupación. "No percibimos que haya un riesgo alto de contagio en Roma", explica. Por ahora solo hay una decena de casos en una ciudad con cerca de tres millones de habitantes.

Medidas de obligado cumplimiento y recomendaciones en Italia

- Todas aquellas personas que se encuentren en Italia actualmente y hayan viajado en los últimos catorce días a una zona de riesgo epidemiológico, como Asia, deben comunicarlo al servicio de Salud de la zona en la que se encuentre. El personal médico deben contactarle telefónicamente para recabar información precisa para valorar su riesgo de exposición.

- Aquellos que detecten síntomas de esta enfermedad deben advertir "inmediatamente" a su médico, ponerse una mascarilla, alejarse de otras personas y quedarse aislado en casa con ventilación natural a la espera de ser hospitalizado, si así lo requiriese. Las autoridades sanitarias monitorizarán su estado y decidirán sobre su hospitalización en base al mismo.

- El decreto insta al personal sanitario de todo el territorio nacional a desinfectar continuamente los ambulatorios y hospitales, así como las empresas de transporte público con sus vehículos.

- Las empresas deberán facilitar además el trabajo telemático a sus empleados para evitar aglomeraciones.

- El comité científico que asiste al Gobierno ha recomendado además no saludarse con besos ni darse la mano para tratar de frenar los contagios.

- Recomendación de permanecer en casa y evitan los contactos sociales a las personas ancianas o con enfermedades crónicas, salvo en casos de "extrema necesidad" y, en caso de tener que salir a la calle, evitar espacios abarrotados.

Diez medidas higiénicas contra el virus

Las autoridades italianas piden a la población: