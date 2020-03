La última de 'Sálvame': frivoliza con el coronavirus y le llueven las críticas

'Sálvame' dedica su tiempo a hablar de todo lo relacionado con el mundo del corazón, pero siempre con un ojo puesto en la actualidad informativa. Por eso estaba claro que, tarde o temprano, el programa de Telecinco trataría (a su manera) el tema del coronavirus.

"Ahora me voy a poner seria", dijo la presentadora Carlota Corredera este miércoles dirigiéndose a María Patiño, una de las colaboradores del espacio. "¿Cuándo tuviste fiebre? ¿Te duele la garganta? No quiero que suene a frívolo porque no es frívolo lo que está pasando".

Patiño contestó que tenía fiebre por una infección que tenía localizada en la boca. Sin embargo, la presentadora la retó a tomarse la temperatura en directo y el resto de colaboradores hicieron de las suyas para cebar el espectáculo.

La de 'Socialité' accedió, se puso el termómetro y se confirmó que no tenía fiebre. Entonces, las redes sociales montaron en cólera y estallaron contra el programa por frivolizar sobre el coronavirus.

¡¡Alerta sanitaria!!. María Patiño confiesa que tiene fiebre y no se encuentra bien. ¿Está nuestra colaboradora infectada por el coronavirus? 🤔 pic.twitter.com/4YMSkkXor5 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 4, 2020

Creo que hay que ser un poco más serio, ante un problema con el que no sabemos hasta donde puede llegar. Y donde hay muchos profesionales, que de la están jugando día a día!! — Marina Pazos Perez (@pazosmarina) March 4, 2020

No se como podéis frivolizar con un tema que tiene preocupada a media España 😡 — Silvia GV🐾🐾❤️ (@silvia21071973) March 4, 2020

La cosa está como para hacer bromas.😠 — Toñi (@lilibonita122) March 4, 2020

Y hacen bromas con ello...

Son unos sinvergüenzas con la audiencia que tienen jugando con el corona virus..

Panda de asquerosos — Carmen🌼🦉🦉🦉🦉🦉 (@Carmen20908484) March 4, 2020

Se muestra esto en la tele tomándose a cachondeo cuando hay muertos por esta causa @CNMC_ES y generar alarma social — chauri (@ChauriChaurita) March 4, 2020

Patiño tiene el virus de tele5 📺 en la boca. — Pedro (@PresidenteAzar) March 4, 2020