Hay un acto solidario que se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales, esas mismas donde muchas veces prima el insulto y la crítica por cuestiones absurdas. En este caso, no hubo duda. Todos los usuarios se mostraron sorprendidos y aplaudieron la acción que realizaron unos niños de once años.

Sus nombres son Víctor, Alfonso, Pablo, Martín, Diego, David, Hugo y Noah. Son un grupo de amigos que han decidido raparse la cabeza, todos juntos, en solidaridad con David, un compañero que sufre leucemia y que se sentía mal porque se le caía el pelo debido al fuerte tratamiento que recibía.

El bonito gesto ocurrió en la Barbería Cartagena de Madrid. Los peluqueros no salían de su asombro. Tanto es así que el corte fue gratuito y hasta el mismo gerente se terminó rapando.

La página de Facebook 'Juegoterapia' lo ha hecho público en las redes sociales y al instante fue compartido por miles de usuarios alabando la acción que habían tenido estos pequeños. "Pedazo de ejemplo que dan estos niños, en lugar de tanta maldad con el bullying", se podía leer en uno de los comentarios.

La publicación iba acompañada del siguiente texto: "A David no le gustaba demasiado la idea de que se le cayera el pelo, no se sentía muy cómodo con ello. Pensaba que todos lo iban a notar y que lo iban a comentar. Lo que no sabía es que sus amigos tenían un plan. Un plan increíblemente maravilloso".

Sigue relatando la página la historia sobre cómo se desarrolló: "Quedaron todos en la Barbería Cartagena de Madrid y los peluqueros tuvieron que pelar ocho cabezas en vez de una. Y tan impresionados quedaron con el gesto que a los peques el corte les salió gratis. Allí estaban todos juntos, en equipo; porque lo que estando solo asusta, con amigos se hace hasta divertido”.

Estos niños son famosos ya en su Colegio Fundación Caldeiro de Madrid. Ya los conocen como "el grupo de los calvos", o como ellos se hacen llamar, "el equipo de los pelones".

Ahora, David tendrá más fuerza para seguir afrontando el proceso de quimioterapia. Dejará de quedarse en casa por vergüenza y podrá salir a la calle con una sonrisa rodeado de amigos "calvos".