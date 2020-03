El segundo entrenador del Barcelona Eder Sarabia ha hablado por vez primera tras la polémica generada por sus gritos en El Clásico, en Movistar +: "Mi esencia no va a cambiar. Es un tema más de formas que de fondo. Es verdad que tenemos que dar ejemplo ante mucha gente, ante los niños y hay que cuidar muchas cosas, pero mi esencia no va a cambiar, voy a seguir viviendo el fútbol intensamente. Estoy orgulloso de ser como soy, y seguimos así, y seguimos trabajando, y para adelante".

La polémica surgió después de que las cámaras de Movistar + captaran algunos de los mensajes que enviaban Setién y Sarabia a sus jugadores durante el partido, siendo el segundo técnico el que más incisivo y crítico se mostró con los jugadores, con mensajes como "pero tirad a gol, me c*** en Dios" o "no hace nada de lo que hay que hacer".

El Camp Nou apoyó a su segundo entrenador al grito de "Eder Sarabia, lo, lo, lo, lo, lo, lo" en los primeros minutos de partido.

Además, la afición blaugrana pidió la dimisión de Bartomeu por segundo partido consecutivo, después de la crisis digital destapada por la Cadena SER.

Quique Setién admitió en una entrevista en El Periódico haber pedido disculpas: "Es una situación que me ha afectado mucho a mí. Lo primero que pienso es en la imagen del club, debe ser impoluta y hay que cuidarla. Es un tema que me preocupa mucho. Te pueden criticar por los cambios, porque planeas mal los partidos... pero no por el comportamiento. Eder es un chaval que tiene un gran temperamento, tiene que aprender a controlarse. Es un tema que Eder está intentando solucionar. Es un chaval joven, un chaval impulsivo, que tiene muchísima energía, que para muchas cosas es tremendamente positivo. Pero estamos en el banquillo de un club al que representas y el comportamiento tendría que ser intachable (...) Es un tema que debemos mejorar nosotros. Se está tratando de poner solución. Y él está trabajando para ello. Ya hemos pedido las disculpas que tenemos que pedir. Y sobre todo yo porque, al final, es culpa mía. Yo tengo que controlar estas cosas".