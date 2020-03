Cómo limpiar tu teclado o tu teléfono móvil para hacer frente al coronavirus

Según un estudio de la Universidad de Arizona (Estados Unidos), el teclado de nuestro ordenador tiene 400 veces más bacterias que el asiento de un inodoro. Unas bacterias procedentes tanto de nuestra piel, como de nuestras bocas y nuestras fosas nasales, que pueden provocar todo tipo de infecciones si no lo mantenemos en perfectas condiciones.

Algo similar sucede en nuestros teléfonos móviles, donde podemos encontrar hasta seis tipos de bacterias que provocan infecciones. Desde el Staphylococcus spp, que coloniza la piel y la mucosa nasal, hasta otros como la Escherichia coli o Salmonella spp. Por esa misma razón, y ante la alarma social generada por el coronavirus, la firma estadounidense ha actualizado su página de soporte para ofrecer nuevos consejos para mantener tus productos libres de bacterias.

Cómo limpiar el teclado de tu ordenador

En primer lugar, la firma estadounidense recomienda apagar el dispositivo y desenchufarlo de la toma de corriente antes de empezar. A continuación, limpia el teclado con un paño limpio que no desprenda pelusa. Según explican desde el gigante tecnológico, el paño deberá estar humedo, pero muy ligeramente. No debe estar mojado y, sobre todo, no debe desprender gotas de agua.

Una vez hecho esto, la compañía nos recomienda usar un nuevo paño humedecido con alcohol isopropílico al 70% o toallas desinfectantes con el mismo porcentaje de alcohol isopropílico. Por último, evita que entre humedad en cualquier abertura y nunca, bajo ningún concepto, utilices aerosoles, disolventes, sustancias abrasivas o o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno.

Cómo limpiar tu teléfono móvil

Respecto a cómo limpiar sus teléfonos móviles, desde Apple recomiendan desconectar todos los cables y apagar el teléfono móvil antes de limpiarlo. A continuación, la compañía estadounidense recomienda utilizar un paño suave sin pelusas como, por ejemplo, el paño para limpiar los cristales de las gafas. En caso de que todavía haya material, utiliza el paño con agua jabonosa tibia.

Al igual que sucede con los ordenadores portátiles, desde Apple recomiendan que evitemos cualquier humedad entre las aberturas y, por supuesto, no utilizar productos de limpieza ni aire comprimido. Respecto a los desinfectantes, desde Apple aseguran que son seguros de utilizar siempre y cuando lo hagamos con precaución: "Con una toallita con alcohol isopropílico al 70 por ciento o toallitas desinfectantes Clorox, puede limpiar suavemente las superficies duras y no porosas de su producto Apple, como la pantalla, el teclado u otras superficies exteriores. No use lejía. Evite que entre humedad en cualquier abertura y no sumerja su producto Apple en ningún agente de limpieza. No lo use en superficies de tela o cuero".

A pesar de que estas indicaciones estén dirigidas a todos los productos de Apple, son aplicables también al resto de dispositivos electrónicos que tengas en tu hogar. Por esa misma razón, y además de limpiarte las manos con frecuencia, procura también cuidar tus dispositivos.