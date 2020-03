Thomas señala el gran error que no debe cometer el Atlético ante el Liverpool

El jugador del Atlético de Madrid Thomas Partey desea que el partido de este miércoles en Anfield "quede para siempre" en su memoria por haber conseguido el pase a los cuartos de final de la Champions League, pero es consciente de la dificultad que tendrá el duelo frente a un Liverpool herido que ha perdido tres de los últimos cinco partidos.

"Estamos preparados para jugar aquí, es un sueño jugar contra este equipo en su estadio. Espero que el partido de mañana sea algo que quede para siempre en mi cabeza", indicó el centrocampista ghanés del Atlético de Madrid, que compareció en la sala de prensa junto a Diego Pablo Simeone.

"El Liverpool es un equipo que lo está haciendo muy bien, será difícil para los dos. Sabemos que van a salir fuertes desde el principio y tenemos que estar concentrados al cien por cien porque va a ser complicado", reiteró Thomas sobre el gran error que no debería cometer el equipo de Diego Pablo Simeone. "Si no estamos concentrados nos pueden pasar muchas cosas", añadió.

¿Público por el coronavirus?

Además, preguntado por el coronavirus, el jugador colchonero dijo que están "todos juntos" y tienen "gente que les protege". Las cosas que pasan por fuera tenemos que intentar que no lleguen dentro. ¿Jugar con público? Siempre es más bonito porque los aficionados nos apoyan mucho", finalizó.

El Atlético confirmó en la tarde del martes que habrá público en el estadio de Anfield para su encuentro de octavos de final ante el Liverpool. "Hace escasos minutos, UEFA y las autoridades locales han confirmado en la reunión de seguridad celebrada en Anfield que el encuentro de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones que nos enfrenta al Liverpool se disputará con total normalidad y abierto a ambas aficiones", explicó el club rojiblando.

Además, el Atlético ha añadido que el Gobierno de España se ha puesto en contacto con el club, a través del Consejo Superior de Deportes para transmitir una serie de recomendaciones ante la incipiente preocupación por la propagación del coronavirus.

"No se recomienda el movimiento que no responda a razones inaplazables de madrileños fuera de su comunidad y esto afecta a la salida a otro país. Esta medida guarda coherencia con las adoptadas en relación con los vuelos procedentes de Italia. No atender esta solicitud se considerará una decisión al margen de las evidencias científicas aplicables para situaciones como la que sufre Madrid, de medidas de contención reforzada. No atender esta recomendación sería considerada una decisión irresponsable". El Atlético devolverá el importe de las entradas a todos aquellos aficionados que finalmente decidan no viajar a Liverpool.