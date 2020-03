El Congreso vuelve a rechazar investigar las presuntas irregularidades financieras del rey Juan Carlos

La Mesa del Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar este martes, con los votos de PSOE, PP y Vox y siguiendo el informe de los letrados de la Cámara adelantado por la Cadena SER, crear una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades financieras del rey emérito, Juan Carlos I, como pedían en esta ocasión Unidas Podemos y ERC, por un lado, y el Grupo Plural y ERC, por otro.

PSOE, PP y Vox volvieron a acogerse a la inviolabilidad que la Constitución reconoce a la figura del monarca para rechazar por tercera vez esta solicitud de comisión de investigación, que los grupos proponentes ahora reclamaban a raíz de las investigaciones abiertas en Suiza y el Reino Unido sobre una presunta donación de 100 millones de euros del rey de Arabia Saudí a don Juan Carlos en 2008.

Antes de la Junta de Portavoces, el secretario primero de la Mesa y diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, que defendió la propuesta en vano, protestó en declaraciones a los periodistas por esta decisión. También la criticaron la portavoz de EH Bildu,Mertxe Aizpurua, y el de Más País, Íñigo Errejón.

Pisarello considera “muy grave desde el punto de vista político” este rechazo, porque a su juicio el fraude a Hacienda que supondría haber ocultado esa donación “tiene efectos en el presente”, cuando el Rey emérito ya no es inviolable y “no es un tema simplemente de España”, pues se investiga en otros dos países. Además, advirtió de que, si se hurta a la ciudadanía esta información, “es posible que los cuestinamientos puedan alcanzar a Felipe VI”.

El diputado de Unidas Podemos anunció que su grupo está “estudiando todas las vías jurídicas” una vez rechazada su solicitud: desde presentar un escrito de reconsideración a volver a solicirtar una comisión de investigación o recurrir a otros tribunales Aizpurua criticó, en la misma línea, que el PSOE, PP y Vox “quieran hurtar el debate a la sociedad” y que, “tanto que se habla de igualdad de los españoles ante la ley, el más español tiene derechos que el resto no tiene”. En su opinión, “una situación así es impensable e inimaginable en cualquier otra monarquía”. Por su parte, Errejón precisó que “inviolable no es ininvestigable” y anunció que su grupo solicitará información y preguntará al Gobierno y al Ministerio de Hacienda “si conocía o no” la supuesta donación árabe y la cuenta suiza del Rey y qué medidas van a tomar para que esta situación no se repita. Según recalcó, ésta “no es una discusión sobre la forma de Estado, sino sobre si hay españoles por encima de la ley”.