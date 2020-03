Suspendidos los partidos de Sevilla y Getafe en la Europa League

La UEFA ha comunicado este miércoles que los dos encuentros de la Europa League no se disputarán el jueves "como estaba previsto".

La AS Roma confirmó esta mañana que no viajaría a Sevilla, una vez que no fue autorizado su vuelo, para la disputa de la ida de los octavos de final de la Liga Europa que se debía jugar, a puerta cerrada, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Gobierno español anunció el martes la cancelación de los vuelos directos entre España e Italia a causa de la crisis generada por el coronavirus.

Como resultado de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas ayer por las autoridades españolas, los siguientes partidos de #UEL no tendrán lugar mañana como estaba previsto.



🇪🇸 Sevilla – Roma 🇮🇹

🇮🇹 Inter de Milán – Getafe 🇪🇸 — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) March 11, 2020

Por su parte, el presidente del Getafe, Ángel Torres, había mostrado en las últimas horas su negativa a viajar a Milán para el partido ante el Inter para evitar cualquier riesgo para la expedición del club azulón ante la crisis del coronavirus que se está viviendo con especial intensidad en la zona norte de Italia.

(Estamos ampliando esta información)